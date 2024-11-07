Hava Sıcaklıkları Artıyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 14, en düşük -1; İstanbul'da en yüksek 18, en düşük 10; İzmir'de en yüksek 21, en düşük 10 derece olacak.