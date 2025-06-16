Edirne'nin Havsa ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ç.E. idaresindeki 34 DTV 528 plakalı otomobil ile H.B.Ç. yönetimindeki 39 NN 123 plakalı otomobil, Necatiye köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ve otomobildeki bir yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Havsa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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