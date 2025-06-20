Havza\'da 5.550 Öğrenci Karne Aldı

Samsun'un Havza ilçesinde 5 bin 550 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Mısmılağaç İlkokulu'nda 2024 -2025 eğitim öğretim yılı karne dağıtım programına Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Turan Demir katıldı.

Ayvat, İkiz ve Demir, karne töreni öncesi öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek sohbet etti.

Ayvat, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, "Hepinizin güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum. Güzelce eğlenenin ve kitap okumayı ihmal etmeyin." dedi.

İkiz de çocuklara iyi tatiller dileyerek, "Bu tatil sizlerin dinlenmesi ve eğlenmesi için güzel bir fırsat, tatilinizi doyasıya yaşayın." ifadesini kullandı.

Demir ise Havza'da 5 bin 550 öğrencinin karne sevinci yaşadığını kaydetti.

Daha sonra Ayvat, İkiz ve Demir tarafından öğrencilere karneleri ve hediyeleri dağıtıldı.

Havza'da 556 okul öncesi, 1650 ilkokul, 1711 ortaokul ve 1633 lise olmak üzere toplam 5 bin 550 öğrenci karne aldı.