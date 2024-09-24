Havza'da Okul Servis Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havza'da Okul Servis Eğitimi

Havza\'da Okul Servis Eğitimi

Havza'da okul servis firmlarına güvenlik eğitimi verildi. Güvenli taşımacılık için denetimler sürecek.

24.09.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'da 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında okul servisi firmalarının yetkilileri, sürücüleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Havza Halk Eğitimi Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde düzenlenen eğitimde Uzman Jandarma Çavuş Murat Kambur ve eğitmen polis memuru Osman Özmen tarafından katılımcılara, taşımacılıkta kullanılacak araçların özellikleri, yönetmelikteki yenilikler, bulundurulması gereken evrak, Karayolları Trafik Kanunu ile öğrencilerin güvenli taşınması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Özmen, güvenli eğitim ortamı oluşturmanın hedeflendiğini belirterek, bu amaca ulaşmak için eğitim ve denetimlerinin devam edeceğini anlattı.

Kambur ise eğitimlerle daha güvenli eğitim sezonu geçirmenin amaçlandığını dile getirerek, "Gayemiz, aileleri tarafından bizlere emanet edilen çocuklarımızın rahatı ve güvenliği. Öğrenci servislerimize yönelik denetimlerimiz yıl içinde de devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, trafik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Havza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Okul Servis Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar
13:56 İstanbul’dan sonra adres bu kez Ankara Suç makineleri polisle çatıştı İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:28 Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
23:09 Portekiz’de Türk resitali Bizim Çocuklar yine sahnede Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
22:50 Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 17:22:09. #1.13#
SON DAKİKA: Havza'da Okul Servis Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement