Havza\'dan Konya\'ya Yolculuk

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Konya'da düzenlenecek U-14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda Samsun'u temsil edecek sporcular, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından yolcu edildi.

Konya'da 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek finallerde Samsun'u temsil edecek 7'si Havza ilçesinden olmak üzere 16 oryantiring sporcusu, Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu önünde düzenlenen törenin ardından yola çıktı.

Kaymakam Ayvat, şampiyonaya katılacak sporculara başarı dileyerek, "Sizlerin ilimiz ve ilçemiz adına önemli başarılar elde edeceğinize eminim. Havza bu konunda deneyimli ve geçmişte Türkiye şampiyonu çıkarmış bir ilçe. İnşallah bu gençlerimiz de ilçemize yeni şampiyonluklar ile dönecekler." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ da öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu Müdürü Erkut Ercan da katıldı.