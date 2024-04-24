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Havza SYDV Mütevelli Heyeti Üyeleri Seçildi

Havza SYDV Mütevelli Heyeti Üyeleri Seçildi

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Havza SYDV Mütevelli Heyeti üyelikleri düşen muhtarların yerine yeni muhtar üyelerin belirlenmesi için seçim yapıldı. Seçilen muhtarlar, yıl sonuna kadar heyet üyesi olarak görev yapacaklar.

24.04.2024 13:15
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Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti üyelikleri düşen muhtarların yerine yeni muhtar üyelerin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçim öncesi Havza SYDV Müdürü Fatih Bıyık, kurumun işleyişi hakkında muhtarları bilgilendirerek, "Heyet üyesi olarak seçilen muhtarlarımızın 31 Mart'ta muhtar seçilememesi üzerine yeni bir seçim yapılması gerekliliği doğdu. Seçilen arkadaşlarımız yıl sonunda kadar heyet üyesi olarak görev yapacaklar." dedi.

Mütevelli heyet üyeliğine aday olan Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik ve Gelincik Mahallesi Muhtarı Alaattin Kiper, muhtarların oy birliğiyle seçildi.

Seçim sonrası muhtarlara teşekkür eden Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, "İlçemizdeki ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerde rol oynayacak olan muhtarlarımızın işlerini hakkın ile yapacaklarına inancımız tam. Mütevelli heyetine seçilen muhtarlarımıza başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA

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