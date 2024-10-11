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Hayalleri Gerçekleşti

Hayalleri Gerçekleşti

Kağıt toplayıcısı Fatih'in pilot olma hayali Mert Şener tarafından gerçek oldu.

11.10.2024 15:59
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SOSYAL medyada kısa süre önce pilot olma ve uçağa binme hayalini söylediği video ile gündeme gelen kağıt toplayıcısı Fatih Karataş, izleyenlerin yüreğine dokundu. Karataş'ın bu hayalini Türkiye Eğitim Federasyonu Genel Başkanı ve MES Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mert Şener gerçekleştirdi.

Gelen yoğun mesajlar ardından videoyu da izleyen Şener, 9 yaşındaki çocuğun hayaline kayıtsız kalmadı. Kağıt toplayıcısı Fatih Karataş ve ailesine ulaşan Şener, onları şehir dışında misafir etti. Aynı zamanda Şener, Karataş ile THY'nin İstanbul- Şanlıurfa uçuşunda seyahat etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şener, Fatih'in çok akıllı bir çocuk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fatih çok azimli. Rabb'im inşallah Fatih gibi okumaya azimli olan, çocuklarımızın sayısını artırsın, Fatih'in eğitimi konusunda elimizden geleni yapacağız. Burası gelip geçici bir dünya, hayatta elde edebileceğim çoğu şeyi elde ettim, dünyada çoğu şeyi istesem alabilirim, Rabb'im bana bunu lütfetti ama Fatih'in bu sevincine, mutluluğuna şahit olmam hiçbir şekilde paha biçilemez, O mutlu oldu ama ben ondan daha çok mutlu oldum."

Kaynak: DHA

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