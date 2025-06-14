Hayfa'da Hastalar Yeraltı Servisine Alındı

HAYFA, 14 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan Rambam Tıp Merkezi'ndeki yeraltı servisine nakledilen bir hasta, 13 Haziran 2025.

İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanması üzerine, Hayfa'daki Rambam Tıp Merkezi yeraltı servislerini açtı. Bazı hastalar, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı alınan önlemler kapsamında genel servisten yeraltı servisine nakledildi. (Fotoğraf: JINI/Xinhua aracılığıyla)