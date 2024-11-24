Hayfa Ekonomisi Roketlerle Çöküyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hayfa Ekonomisi Roketlerle Çöküyor

Hizbullah füzeleri nedeniyle Hayfa'daki ekonomik durum kötüleşiyor, belediye başkanı Knesset'e gidiyor.

24.11.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav, Hizbullah füzeleri nedeniyle dükkanların kapatılmasının ardından kentin ekonomik açıdan oldukça zor durumda olduğunu belirtti.

İsrail merkezli i24 News kanalına konuşan Yahav, İsrail Parlamentosu üyelerine kentte yaşanan zor ekonomik durumu anlatmak için yarın Knesset'e gideceğini ifade etti.

Yahav, "Knesset Finans Komitesi ve İsrail orada (Hayfa) ne kadar korkunç ve tehlikeli olayların yaşandığını anlamıyor veya bilmiyor. Hayfa hedef alınıyor, ekonomi çöküyor ve mağazalar kapatıldıktan sonra kent ekonomik olarak durgunlaşıyor." sözlerine yer verdi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine sık sık roketler fırlatılıyor. Atılan roketlerin bir kısmı İsrail hava savunma sistemi "demir kubbe" tarafından imha edilirken, bir kısmı Hayfa'da farklı noktalara düşüyor.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 754 kişi öldü, 15 bin 626 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayfa Ekonomisi Roketlerle Çöküyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:53 27 ilimizde eğitime kar engeli 27 ilimizde eğitime kar engeli
12:15 Zeydan Karalar, Anıtkabir’e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı Zeydan Karalar, Anıtkabir'e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
12:02 Tunceli’ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki “Dersim“ ifadesini değiştirdi Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki "Dersim" ifadesini değiştirdi
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
11:22 İstanbul’da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı İstanbul'da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
10:09 Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı şaşkına çeviren istek Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek
09:53 Arnavutköy’de iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokakta terör estirdi Arnavutköy'de iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokakta terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 00:28:26. #1.11#
SON DAKİKA: Hayfa Ekonomisi Roketlerle Çöküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.