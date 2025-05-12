Hayme Ana'dan Atatürk'e Yürüyüş - Son Dakika
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Hayme Ana'dan Atatürk'e Yürüyüş

Kütahya'da 19 Mayıs etkinliği, Hayme Ana Türbesi'nden Atatürk Anıtı'na yürüyüşle kutlandı.

12.05.2025 20:22
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Hayme Ana'dan Atatürk'e Gençlik Yürüyüşü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 19 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Osmanlı Devletinin Kurucusu Osman Beyin Babaannesi Hayme Ananın Çarşamba Köyünde bulunan Türbesinden ilçe merkezindeki Atatürk anıtına 11 kilometrelik Gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Türbe önünde düzenlenen açılış programında Domaniç'ten Söğüt'e uzanan 86 kilometrelik tarihi göç yolu üzerinden başlayan yaklaşık 11 kilometrelik gençlik yürüyüşü, Domaniç Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtında son buldu.

Domaniç'te Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile DPÜ Hayme Ana Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Haftası Açılış Programı, Domaniç İlçesi Çarşamba köyünde bulunan Hayme Ana Türbesi önünde başladı. Etkinlikte türbe ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Programda söz alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Hayme Ana ve Zübeyde Hanım gibi annelerin önemine vurgu yaptı. Kızıltoprak, "Hayme Anamız var, Zübeyde Hanım var, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi. Bu anneler, gökteki yıldızlar gibi. Onları rehber edinirsek yolumuzu aydınlatırız. Anneler olmasa bu liderler doğmazdı, bu medeniyet gelişemezdi" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Atatürk'ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde ulvi bir kuvvet bulacaktır" sözünü hatırlatan Kızıltoprak, "Bu toprakları vatan edinen büyüklerimizin yolunda olduğumuzu göstermek için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Her yıl daha da büyüterek devam ettireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından, Domaniç'ten Söğüt'e giden 86 kilometrelik tarihi göç yolu üzerinden başlayan yaklaşık 11 kilometrelik gençlik yürüyüşü, Domaniç Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtında son buldu. Burada halk oyunları gösterisi sergilendi. Yürüyüşün Başkanlığını göç yolunu yapımı için ilk girişimlerde bulunanlardan Mümtaz Serdaroğlu yaptı.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın yanı sıra Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı eşi Sinem Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İsmail Bayar, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokul Müdürü Doç.Dr. Cantürk Caner, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Naci Uzuncan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, İlçe Mal Müdürü Adem Akın, Hastane Müdürü Kadir Yakut, Orman İşletme Müdürü Engin Yormaz, İlçe Müftü V. Fatih Eroğlu, Siyasi Parti temsilcileri Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokul Sekreteri Zafer Yıldırım, Çarşamba Köyü Muhtarı İsmail Yaman Öğrenciler ve Vatandaşlar Katıldı.

Kaynak: İHA

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