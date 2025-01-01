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Hayvan Hakları İçin Mücadele

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Kocaeli Batı Yakası Hayvan Hakları Platformu, 2025'te özgürlük ve adalet talep etti.

01.01.2025 13:32
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(GEBZE) - Kocaeli Batı Yakası Hayvan Hakları Platformu, yeni yıla Gebze Pelitli Rehabilitasyon önünde girdi. Platform üyeleri, 2025'ten taleplerini, "Tüm kadınların özgürce yaşadığı, çocukların can güvenliğinin sağlandığı, hayvanların yaşam haklarının korunacağı bir yıl olmasını diliyoruz" diye sıraladı.

Kocaeli Batı Yakası Hayvan Hakları Platformu, yeni yıla 45 sokak hayvanının öldürüldüğü Gebze Pelitli Rehabilitasyon önünde girdi.

Platform sözcüsü, "Bugün burada can dostlarımızla mutlu mesut bir konuşma yapmayı biz hayvanseverler olarak çok isterdik. Ne yazık ki sözlerimiz zehir zemberek, yüreğimiz acı içinde," ifadelerini kullandı. 2024'te 45 canlının katledilmesine dikkate çeken sözcü, bu vahşeti gerçekleştirenlerin cezalandırılmadığını, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün burada can dostlarımızla mutlu mesut bir konuşma yapmayı biz hayvanseverler olarak çok isterdik. Ne yazık ki sözlerimiz zehir zemberek, yüreğimiz acı içinde. 11 Ekim'den bu yana hiçbirimiz normal hayatlarımıza dönemedi. Bu vahşeti canlılarımıza yaşatanlar, cezalandırılmadıkları gibi, halen daha aklanmamış o ellerini, canlarımıza sürmeye devam ediyor. Hayvanlara, insanlara, doğaya özgürlük istiyoruz. Bu vahşete, bu haksızlığa karşı direnmek ve mücadele etmek, her birimize düşen insanlık vazifesidir.

45 canımızı katledenlerin bir an önce cezalandırılmasını, güvenilir bir kadroyla rehabilitasyon merkezinin yeniden faaliyete geçmesini, can dostlarının yaşam hakkına saygı duyulmasını ve refah düzeyi yüksek bir ortam sunulmasını talep ediyoruz. İnsan, hayvan ve doğa için verdiğimiz bu onurlu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Taleplerimiz yerine getirilene kadar, hiçbir yere gitmiyoruz; buradayız, vazgeçmiyoruz.

Direne direne kazanacağız, direne direne yaşatacağız.

2025 yılının; tüm kadınların özgürce yaşadığı ve özgürce fikir beyan ettiği, çocukların can güvenliğinin sağlandığı, hayvanların yaşam haklarının elinden alınmadığı, doğanın ve tüm canlıların tabiatına saygı duyulduğu; din, dil, ırk ve cinsiyet ayırmaksızın, ülkemizde adaletin ve düşünce özgürlüğünün tam tecelli ettiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. 11 Ekim öncesinden bugüne kadar ve bundan sonra bütün canlıların yaşam hakkı savunuculuğunu yapan tüm hayvansever dostlarımıza selam olsun.

"Dakikalarca tekmelenerek katledilen kedimiz Eros burada mı?"

Katledilen canlıların kaybını kabul etmiyor, saf ve karşılıksız sevgilerini her daim yüreğimizde taşıyoruz ve soruyoruz… Kafasına kürekle vurularak katledilen köpeğimiz burada mı? Dakikalarca tekmelenerek katledilen kedimiz Eros burada mı? Üstüne asit ve kezzap dökülerek katledilen kedilerimiz burada mı? Klübesinde yakılarak öldürülen köpeğimiz Şila burada mı? 11 Ekim… Gebze Rehabilitasyon Merkezinde katledilen 45 canımız burada mı? Ümraniye, Mamak, Tarsus ve ülkenin birçok barınaklarında katledilen canlarımız burada mı? Biz buradayız, sokaktayız, yanınızdayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hayvan Hakları İçin Mücadele - Son Dakika

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