Hayvan Hakları Savunucularından Protesto - Son Dakika
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Hayvan Hakları Savunucularından Protesto

Sağlık Bakanlığı'nın sahipsiz hayvanları toplama kararına tepki gösterildi, yaşam hakkı savunuldu.

12.02.2025 20:02
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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Yaşam hakkı savunucuları, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık kurumlarının girişlerinde ve bahçelerinde yaşayan sahipsiz hayvanların toplatılması yönündeki kararını İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde protesto etti. Açıklamada Sağlık Bakanlığı'na "Sağlık sisteminde çözüm bekleyen sorunları çözün. Yaşamdan yana olun" çağrısı yapıldı.

Yaşam hakkı savunucuları, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık kurumlarının girişlerinde ve bahçelerinde yaşayan sahipsiz hayvanların toplatılması yönündeki kararını İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde protesto etti.  İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan İstanbul Hayvan Hakları Meclisi üyeleri, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz", "Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarak Sağlık Bakanlığı'nan kararına tepki gösterdi.

"Yaşamı savunması gereken bir bakanlığın, hayvanları göz göre göre ölüme göndermesi kabul edilemez"

Grup adına açıklamayı yapan İstanbul Hayvan Hakları Meclisi Sözcüsü Özge Koçyiğit, Bakanlığın aldığı kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı, sağlık kurumlarının bahçelerinde ve girişlerinde yaşayan hayvanların toplatılması yönünde bir karar alarak bu vahşete ortak olmaktadır. Yaşamı savunması gereken bir bakanlığın, hayvanları göz göre göre ölüme göndermesi kabul edilemez. Bu, korkunç ve telafisi olmayan tarihi bir hatadır" dedi.

"Alınan karar hayvan karşıtı algıları körüklemekten başka bir amaca da hizmet etmiyor"

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararın hiçbir bilimsel argümana dayanmadığını ifade eden Koçyiğit, "Hayvan karşıtı algıları körüklemekten başka bir amaca da hizmet etmemektedir. Sağlık kurumlarında barınan hayvanların insana geçen (zootonik) hastalık yaydığına dair somut bir bilimsel kanıt var mı? Hayır! Aksine bu hayvanların orada bulunmasının çalışanların ve hastaların ruhsal sağlıklarına iyi geldiği birçok uzman tarafından dile getirilmektedir" diye konuştu.

"Sağlık sisteminde çözüm bekleyen sorunları çözün. Yaşamdan yana olun"

Hayvan hakları savunucuları olarak yaşamdan yana olmaya devam edeceklerini ifade eden Koçyiğit, şöyle devam etti:

"7527 sayılı yasa ve buna bağlı yönetmelik nasıl ki hukuksuz ve vicdansız birer katliam düzenlemesi ise, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bu karar da aynı derecede yaşam hakkına düşmanlığı ifade etmektedir. Hayvanları toplamak, hapsetmek, öldürmek çözüm değildir.

Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz: Hayvanları hedef göstermekten vazgeçin. Dayanaksız bilgi yaymaktan ve kamuoyunu yanlış yönlendirmekten vazgeçin. Sağlık sisteminde çözüm bekleyen sorunları çözün! Yaşamdan yana olun.

Buradan bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yapıyoruz: Anayasa Mahkemesi, halkın ezici çoğunluğunun karşı olduğu bu kan kokan yasayı derhal iptal etmelidir. Hayvanları değil, şiddeti, ihmali ve sağlık sistemindeki çürümüşlüğü ortadan kaldırın."

Kaynak: ANKA

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