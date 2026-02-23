Hayvancılıkta Maliyet Artışı Üreticiyi Zorluyor

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılığa ilişkin, "Köyler değişiyor, dertler değişmiyor. Artan yem maliyetleri, yetersiz süt fiyatları ve yükselen üretim giderleri karşısında üretici ayakta kalma mücadelesi veriyor. Hayvancılıkta sorunlar seyrederek çözülmez" dedi.

CHP'li Gürer, çeşitli köylerdeki besicileri ziyaret etti.

Gürer, Haymana'nın Cullaz Köyü'nde yaptığı açıklamada, hayvancılığın zor bir iş olduğunu, hayvanların sürekli ilgi ve takip gerektirdiğini belirtti. Türkiye'de büyükbaş hayvanın da mera hayvancılığının da bitmek üzere olduğunu, yem fiyatlarının düzenli arttığını ifade eden Gürer, "Süt inekçiliği yapanların en büyük derdi, yem fiyatındaki artışa gelirlerinin yetişmemesidir. İthal yem fiyatlarındaki artış, doğrudan hayvancılık yapanın canını yakarken süt inekçiliği yapanların mağduriyetini de derinleştiriyor. Elli kiloluk süt yemi şu an ülkemizde 900 lirayı bulmuş durumda. Yoncası, samanı, silajı arttıkça hayvanların maliyetleri de artıyor. Ancak o maliyete göre satış yapamayınca zarar, hayvancılığı geriletiyor" diye konuştu.

Hayvancılık yapanın çiftçilik yapmıyorsa yem giderlerini karşılamasının zorlaştığını belirten Gürer, şunları kaydetti:

"Buğdayı, arpası, mısırı, yoncası, küspesi, samanı yanında özel besi yemindeki artış, hayvancılık yapanın içinde bulunduğu olumsuzlukla maliyet fiyatını katlıyor. Kesimhaneden 600 liradan çıkan et, rafta 1000 lirayı aşıyor. Besleyen, kesen, satan ve markette rafta satışa sunanların fiyat üzerine eklemeleriyle dar gelirli ete erişemiyor. Hem çiftçilik yapacaksın hem hayvancılık yapacaksın hem de kazanmadan bu işi sürdüreceksin. Çok kolay bir durum değil."

Süt ineklerimizin verimliliği üreticiyi de doğrudan etkiliyor. Fransa'da 3,5 milyon süt ineği var. Türkiye'de ise 6,5 milyondan fazla süt ineği bulunmasına rağmen Fransa'nın bizden daha fazla süt üretmesi, dikkate değer bir ayrıntıya işaret ediyor. Fransa'nın hayvanından sağladığı fayda ile bizden çok süt üretmesi, hayvan refahı ile doğrudan ilgilidir. Hayvan refahı, hayvanın gerekli bakımı ile sağlanabilir."

"Bir litre süte iki kilo yem alamıyoruz"

Gürer'in ziyarette bulunduğu besici Zülfü Ünal da çiftçinin, besicinin işi bıraktığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hayvanı pahalıya alıp, yemi de pahalıya alıp hayvanımı kestirdiğimde yerine yenisini koyamıyorum. Kendi geçimimi sağlamakta zorlanıyorum. Ocak ayının 20'sinden itibaren süt fiyatı 22 lira oldu. Bu rakam bizi kurtarmıyor. Biz en kötü ihtimalle fiyatın 30 lira olmasını talep ediyoruz. Bir litre süte iki kilo yem alamıyoruz. Yarın bu bir kiloya düşecek. Yarın yem de alamayacağız, süt de alamayacağız. Elektriğimi, faturalarımı, giderlerimi, hayvanlarımın ilaç masrafını, veteriner ücretini ödemekte zorlanıyorum. Köyde hayvan kalmadı. Azalmayı bırakın, şu an çoğu ahır boş. Üretim yok köyümüzde."

Hayvancılık yapan Zafer Özyiğit ise "Daha önce 400 davar vardı, şimdi 50–60 davara düştü. Bakım yok, destek yok. Devlet bize destek çıkmıyor. Yem alamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Köyde 20 kişi hayvancılık yapıyordu, şimdi 5–6 kişiye düştü. Köyde göç var, kimse kalmadı" dedi.

"Yem maliyeti arttıkça hayvancılık daha da zorlaşıyor"

Niğde ili Yeşilgölcük Kasabası'nda da hayvan sahipleri ile görüşen Gürer, "Yalnızca 2025 yılında 739 bin baş hayvan için yurt dışına 1 milyar 191 milyon dolar döviz ödendi. Bu tutar yerli besiciye destek olarak verilse daha doğru bir iş yapılmış olurdu. İthal hayvanda ağırlık, kesimlik büyükbaşta oluyor. Süt inekçiliğinin daha çok teşvik edilmesi gerekir. Süt inekçiliği, süt yemi verilerek hayvanın beslenmesini zorunlu kılar. Hayvan refahı sağlanmadan yeterli süt verimi elde edilemez. Bu bağlamda destek ve önlemler sağlanmalıdır. Yem maliyeti arttıkça hayvancılık daha da zorlaşıyor" dedi.

Süt inekçiliği yapan Bülent Özden ise "Maliyetler, yem fiyatları, veteriner giderleri. Yetişemiyoruz. Hem tarım hem hayvancılık yaptığımız için iki yıldır çiftçi perişan. 100 hayvanım varsa 70'e düşürdüm. Yemi versek bu sefer yemciye çalışıyoruz. Samancıya, yoncacıya çalışıyoruz. Bunları kendimiz ürettiğimiz halde maliyetler yüksek. Ekmeği zor kazanıyoruz. Çoluk çocuk çalışmasa, dışarıdan bir eleman tutsak bu işin içinden çıkamayız. On iki ay kapalı, meraya da çıkmıyor hayvanlar. Çoluk çocuk bakmazsa bu işten ekmek çıkmaz. Şu anda çiftçi zorda, hayvancılık zorda" ifadesini kullandı.

Çözüm önerilerini sıraladı...

Gürer, Niğde Kızılca Köyü'nde de tablonun farklı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Elli kiloluk süt yemi 900 lira civarında. USK çiğ süt tavsiye fiyatı 22 lira 22 kuruş. Ancak aracılar sütü topladığı için üreticinin eline geçen fiyat 20 liranın üzerine çıkmıyor. Raftaki ürünün fiyatı artıyor ama bu işi 24 saat emek vererek yapanlar para kazanamıyor. Et ve süt ile et ve süt mamullerini dar gelirli sınırlı miktarda alabilirken, besicilik yapan da bu işi yapmak istemez duruma gelmiş. Türkiye'de şu anda hayvan yemini satan aynı zamanda sütü de alıyor. 'Sütü ucuza alayım, yemi pahalı satayım' diyor. Ne zaman Ulusal Süt Konseyi bir alım fiyatı açıklasa ertesi gün yeme zam geliyor. Bir litre süt bir buçuk kilo yem alamazsa gelir-gider dengesi bozulur."

Yemde sübvansiyon verilmesi, hayvan hastalıkları ve buzağı ölümlerinin önlenmesi gerektiğini ifade eden Gürer, "Veteriner hizmetleri düzenli ve yeterli sağlanacak. Ahır giderlerini düşürecek politikalar oluşturulacak. Aşılar zamanında ve düzenli biçimde yapılacak. Hayvancılıkta bir litre süt satan üretici en az bir buçuk kilo yem alabilecek düzeye getirilecek. Eğer bu oran sağlanamazsa önümüzdeki dönemde hayvancılıkta sorunlar daha da derinleşecek" dedi.

Köydeki besiciler de "Çiftçilik yapmazsak bunları besleme şansımız yok. Kaba yemini kendin üretmek zorundasın. Şu an yemin yüzde 70'ini kendimiz ürettiğimiz halde zor ayakta duruyoruz. Yemi sürekli hazır almamız durumunda bu işin sürdürülebilirliği yok" ifadelerini kullandı.

Gürer, "Ankara'dan Niğde'ye kadar üreticinin talebi ortak: Destekler artırılsın, ithal değil yerli üretici ile çözüm aransın. Köyler değişiyor, dertler değişmiyor. Artan yem maliyetleri, yetersiz süt fiyatları ve yükselen üretim giderleri karşısında üretici ayakta kalma mücadelesi veriyor. Hayvancılıkta sorunlar seyrederek çözülmez. Üretici açık konuşuyor, çözüm bekliyor. Aksi halde boşalan ahırlar ve küçülen sürüler, kırsalda üretimin daha da gerileyeceğinin habercisi olmaya devam edecek" dedi.