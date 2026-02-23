Hayvancılıkta Maliyet Artışı Üreticiyi Zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayvancılıkta Maliyet Artışı Üreticiyi Zorluyor

23.02.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gürer, yüksek yem maliyetleri ve yetersiz süt fiyatlarının hayvancılığı tehdit ettiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılığa ilişkin, "Köyler değişiyor, dertler değişmiyor. Artan yem maliyetleri, yetersiz süt fiyatları ve yükselen üretim giderleri karşısında üretici ayakta kalma mücadelesi veriyor. Hayvancılıkta sorunlar seyrederek çözülmez" dedi.

CHP'li Gürer, çeşitli köylerdeki besicileri ziyaret etti.

Gürer, Haymana'nın Cullaz Köyü'nde yaptığı açıklamada, hayvancılığın zor bir iş olduğunu, hayvanların sürekli ilgi ve takip gerektirdiğini belirtti. Türkiye'de büyükbaş hayvanın da mera hayvancılığının da bitmek üzere olduğunu, yem fiyatlarının düzenli arttığını ifade eden Gürer, "Süt inekçiliği yapanların en büyük derdi, yem fiyatındaki artışa gelirlerinin yetişmemesidir. İthal yem fiyatlarındaki artış, doğrudan hayvancılık yapanın canını yakarken süt inekçiliği yapanların mağduriyetini de derinleştiriyor. Elli kiloluk süt yemi şu an ülkemizde 900 lirayı bulmuş durumda. Yoncası, samanı, silajı arttıkça hayvanların maliyetleri de artıyor. Ancak o maliyete göre satış yapamayınca zarar, hayvancılığı geriletiyor" diye konuştu.

Hayvancılık yapanın çiftçilik yapmıyorsa yem giderlerini karşılamasının zorlaştığını belirten Gürer, şunları kaydetti:

"Buğdayı, arpası, mısırı, yoncası, küspesi, samanı yanında özel besi yemindeki artış, hayvancılık yapanın içinde bulunduğu olumsuzlukla maliyet fiyatını katlıyor. Kesimhaneden 600 liradan çıkan et, rafta 1000 lirayı aşıyor. Besleyen, kesen, satan ve markette rafta satışa sunanların fiyat üzerine eklemeleriyle dar gelirli ete erişemiyor. Hem çiftçilik yapacaksın hem hayvancılık yapacaksın hem de kazanmadan bu işi sürdüreceksin. Çok kolay bir durum değil."

Süt ineklerimizin verimliliği üreticiyi de doğrudan etkiliyor. Fransa'da 3,5 milyon süt ineği var. Türkiye'de ise 6,5 milyondan fazla süt ineği bulunmasına rağmen Fransa'nın bizden daha fazla süt üretmesi, dikkate değer bir ayrıntıya işaret ediyor. Fransa'nın hayvanından sağladığı fayda ile bizden çok süt üretmesi, hayvan refahı ile doğrudan ilgilidir. Hayvan refahı, hayvanın gerekli bakımı ile sağlanabilir."

"Bir litre süte iki kilo yem alamıyoruz"

Gürer'in ziyarette bulunduğu besici Zülfü Ünal da çiftçinin, besicinin işi bıraktığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hayvanı pahalıya alıp, yemi de pahalıya alıp hayvanımı kestirdiğimde yerine yenisini koyamıyorum. Kendi geçimimi sağlamakta zorlanıyorum. Ocak ayının 20'sinden itibaren süt fiyatı 22 lira oldu. Bu rakam bizi kurtarmıyor. Biz en kötü ihtimalle fiyatın 30 lira olmasını talep ediyoruz. Bir litre süte iki kilo yem alamıyoruz. Yarın bu bir kiloya düşecek. Yarın yem de alamayacağız, süt de alamayacağız. Elektriğimi, faturalarımı, giderlerimi, hayvanlarımın ilaç masrafını, veteriner ücretini ödemekte zorlanıyorum. Köyde hayvan kalmadı. Azalmayı bırakın, şu an çoğu ahır boş. Üretim yok köyümüzde."

Hayvancılık yapan Zafer Özyiğit ise "Daha önce 400 davar vardı, şimdi 50–60 davara düştü. Bakım yok, destek yok. Devlet bize destek çıkmıyor. Yem alamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Köyde 20 kişi hayvancılık yapıyordu, şimdi 5–6 kişiye düştü. Köyde göç var, kimse kalmadı" dedi.

"Yem maliyeti arttıkça hayvancılık daha da zorlaşıyor"

Niğde ili Yeşilgölcük Kasabası'nda da hayvan sahipleri ile görüşen Gürer, "Yalnızca 2025 yılında 739 bin baş hayvan için yurt dışına 1 milyar 191 milyon dolar döviz ödendi. Bu tutar yerli besiciye destek olarak verilse daha doğru bir iş yapılmış olurdu. İthal hayvanda ağırlık, kesimlik büyükbaşta oluyor. Süt inekçiliğinin daha çok teşvik edilmesi gerekir. Süt inekçiliği, süt yemi verilerek hayvanın beslenmesini zorunlu kılar. Hayvan refahı sağlanmadan yeterli süt verimi elde edilemez. Bu bağlamda destek ve önlemler sağlanmalıdır. Yem maliyeti arttıkça hayvancılık daha da zorlaşıyor" dedi.

Süt inekçiliği yapan Bülent Özden ise "Maliyetler, yem fiyatları, veteriner giderleri. Yetişemiyoruz. Hem tarım hem hayvancılık yaptığımız için iki yıldır çiftçi perişan. 100 hayvanım varsa 70'e düşürdüm. Yemi versek bu sefer yemciye çalışıyoruz. Samancıya, yoncacıya çalışıyoruz. Bunları kendimiz ürettiğimiz halde maliyetler yüksek. Ekmeği zor kazanıyoruz. Çoluk çocuk çalışmasa, dışarıdan bir eleman tutsak bu işin içinden çıkamayız. On iki ay kapalı, meraya da çıkmıyor hayvanlar. Çoluk çocuk bakmazsa bu işten ekmek çıkmaz. Şu anda çiftçi zorda, hayvancılık zorda" ifadesini kullandı.

Çözüm önerilerini sıraladı...

Gürer, Niğde Kızılca Köyü'nde de tablonun farklı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Elli kiloluk süt yemi 900 lira civarında. USK çiğ süt tavsiye fiyatı 22 lira 22 kuruş. Ancak aracılar sütü topladığı için üreticinin eline geçen fiyat 20 liranın üzerine çıkmıyor. Raftaki ürünün fiyatı artıyor ama bu işi 24 saat emek vererek yapanlar para kazanamıyor. Et ve süt ile et ve süt mamullerini dar gelirli sınırlı miktarda alabilirken, besicilik yapan da bu işi yapmak istemez duruma gelmiş. Türkiye'de şu anda hayvan yemini satan aynı zamanda sütü de alıyor. 'Sütü ucuza alayım, yemi pahalı satayım' diyor. Ne zaman Ulusal Süt Konseyi bir alım fiyatı açıklasa ertesi gün yeme zam geliyor. Bir litre süt bir buçuk kilo yem alamazsa gelir-gider dengesi bozulur."

Yemde sübvansiyon verilmesi, hayvan hastalıkları ve buzağı ölümlerinin önlenmesi gerektiğini ifade eden Gürer, "Veteriner hizmetleri düzenli ve yeterli sağlanacak. Ahır giderlerini düşürecek politikalar oluşturulacak. Aşılar zamanında ve düzenli biçimde yapılacak. Hayvancılıkta bir litre süt satan üretici en az bir buçuk kilo yem alabilecek düzeye getirilecek. Eğer bu oran sağlanamazsa önümüzdeki dönemde hayvancılıkta sorunlar daha da derinleşecek" dedi.

Köydeki besiciler de "Çiftçilik yapmazsak bunları besleme şansımız yok. Kaba yemini kendin üretmek zorundasın. Şu an yemin yüzde 70'ini kendimiz ürettiğimiz halde zor ayakta duruyoruz. Yemi sürekli hazır almamız durumunda bu işin sürdürülebilirliği yok" ifadelerini kullandı.

Gürer, "Ankara'dan Niğde'ye kadar üreticinin talebi ortak: Destekler artırılsın, ithal değil yerli üretici ile çözüm aransın. Köyler değişiyor, dertler değişmiyor. Artan yem maliyetleri, yetersiz süt fiyatları ve yükselen üretim giderleri karşısında üretici ayakta kalma mücadelesi veriyor. Hayvancılıkta sorunlar seyrederek çözülmez. Üretici açık konuşuyor, çözüm bekliyor. Aksi halde boşalan ahırlar ve küçülen sürüler, kırsalda üretimin daha da gerileyeceğinin habercisi olmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvancılıkta Maliyet Artışı Üreticiyi Zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
Başakşehir’de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
Bursaspor adım adım 1. Lig’e geliyor Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı
Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı
Trabzonspor maçı sonrası hakem tepkisi: Galatasaray maçında verilmedi Trabzonspor maçı sonrası hakem tepkisi: Galatasaray maçında verilmedi
Ankara’da sürücü kursu eğitmeni trafikte tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı Ankara'da sürücü kursu eğitmeni trafikte tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı

16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
15:09
Kararı net Arda Güler’i Premier Lig’e götürecek
Kararı net! Arda Güler'i Premier Lig'e götürecek
15:02
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:01:25. #7.11#
SON DAKİKA: Hayvancılıkta Maliyet Artışı Üreticiyi Zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.