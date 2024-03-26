Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, EBRD'den 500 milyon avroluk kaynağı değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) deprem bölgesine 500 milyon avroluk kaynak sağlanmasını değerlendirerek, "Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından, EBRD tarafından deprem bölgesi için sağlanan finans imkanına yönelik paylaşım yaptı.
Deprem yaralarını sarmanın öncelikleri olduğuna işaret eden Şimşek, "Bütçedeki tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ettik. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz. EBRD'ye sağlayacağı kaynak için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.
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Antalya'da 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin olarak Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü, 'taksirle öldürme' suçundan yargılanmaya başlandı. Duruşmada, sanığın devlet memuru olması ve idari makamlardan soruşturma izni alınmaması nedeniyle dava durduruldu. Baba Murat Pınar, kızının ölümünden dolayı tüm sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirtti ve belediye başkanını asıl sorumlu olarak gösterdi. Ailenin avukatları, bu soruşturma izninin bir an önce verilmesi gerektiğini vurguladı. Duruşmayı izlemek için gelen bir veteriner profesörü, Serik'in çevresindeki diğer ilçelerde de benzer sorunların olduğunu ifade etti.
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Üstün Zekalılar Vakfı ile işbirliği yaparak Dahiler Koleji'ni Erenköy Mahallesi'nde kuracaklarını duyurdu. Bu kolejin yabancı dilde eğitim veren yatılı bir kolej olacağını belirten Palancıoğlu, buradan yetişecek öğrencilerin Türkiye'nin gelecekteki liderleri olacağını ve sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacağını ifade etti. Ayrıca, Melikgazi Belediyesi'nin nitelikli meslek liseleri oluşturma planları da bulunmaktadır.
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Kırıkkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda, 91,94 gram sentetik uyuşturucu ve 113 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, aranan bir kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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