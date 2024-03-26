Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, EBRD'den 500 milyon avroluk kaynağı değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, EBRD'den 500 milyon avroluk kaynağı değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) deprem bölgesine 500 milyon avroluk kaynak sağlanmasını değerlendirerek, uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye aldıklarını belirtti. Şimşek, deprem yaralarını sarmanın öncelikleri olduğunu vurgulayarak, EBRD'ye sağlanacak kaynak için teşekkür etti.

26.03.2024 15:37  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) deprem bölgesine 500 milyon avroluk kaynak sağlanmasını değerlendirerek, "Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, EBRD tarafından deprem bölgesi için sağlanan finans imkanına yönelik paylaşım yaptı.

Deprem yaralarını sarmanın öncelikleri olduğuna işaret eden Şimşek, "Bütçedeki tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ettik. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz. EBRD'ye sağlayacağı kaynak için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Deprem, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, EBRD'den 500 milyon avroluk kaynağı değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Antalya'da 9 Yaşındaki Çocuğun Kamyon Altında Kalması Davası Başladı
    16:10 Antalya'da 9 Yaşındaki Çocuğun Kamyon Altında Kalması Davası Başladı

    Antalya'da 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin olarak Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü, 'taksirle öldürme' suçundan yargılanmaya başlandı. Duruşmada, sanığın devlet memuru olması ve idari makamlardan soruşturma izni alınmaması nedeniyle dava durduruldu. Baba Murat Pınar, kızının ölümünden dolayı tüm sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirtti ve belediye başkanını asıl sorumlu olarak gösterdi. Ailenin avukatları, bu soruşturma izninin bir an önce verilmesi gerektiğini vurguladı. Duruşmayı izlemek için gelen bir veteriner profesörü, Serik'in çevresindeki diğer ilçelerde de benzer sorunların olduğunu ifade etti.

  • 43. İstanbul Film Festivali Sinemaseverlerle Buluşacak
    16:09 43. İstanbul Film Festivali Sinemaseverlerle Buluşacak

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında dünya sinemasının yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmleri izleyiciyle buluşturulacak. Festivalde ayrıca söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de gerçekleştirilecek. Wim Wenders ve Koji Yakusho gibi ünlü isimler de festivale konuk olacak.

  • Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı
    16:09 Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı

    Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Talas Belediyesi 60. Kütüphane Haftası Programı Gerçekleştirildi
    16:09 Talas Belediyesi 60. Kütüphane Haftası Programı Gerçekleştirildi

    Talas Belediyesi, 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenledi. Programda konuşan Kaymakam Yaşar Dönmez, ilçedeki atıl durumdaki cami bölümlerinin kütüphane olarak değerlendirilmesinin örnek bir proje olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise 5 yıl önce ilk icraatlarının 7/24 Kütüphaneyi hizmete açmak olduğunu söyledi. Talas'ta bir yılda en çok kitap okuyanlara ödüller verildi.

  • Hacılar'da Sel Taşkınlarına Karşı Önemli Adım
    16:09 Hacılar'da Sel Taşkınlarına Karşı Önemli Adım

    Hacılar Belediyesi, dere ıslahı ve su güvenliği projesine başladı. Yapılacak çalışmalarla sel taşkınları ve doğal afetlerin önüne geçilecek.

  • Melikgazi Belediyesi, Dahiler Koleji Projesi'ni Açıkladı
    16:07 Melikgazi Belediyesi, Dahiler Koleji Projesi'ni Açıkladı

    Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Üstün Zekalılar Vakfı ile işbirliği yaparak Dahiler Koleji'ni Erenköy Mahallesi'nde kuracaklarını duyurdu. Bu kolejin yabancı dilde eğitim veren yatılı bir kolej olacağını belirten Palancıoğlu, buradan yetişecek öğrencilerin Türkiye'nin gelecekteki liderleri olacağını ve sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacağını ifade etti. Ayrıca, Melikgazi Belediyesi'nin nitelikli meslek liseleri oluşturma planları da bulunmaktadır.

  • Didim'de Öğrencilere Deprem Eğitimi ve Tatbikatı
    16:07 Didim'de Öğrencilere Deprem Eğitimi ve Tatbikatı

    Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, Akbük Mahallesi Cemal Ergenekon Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere deprem farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde depremin tanımı, alınacak tedbirler ve deprem çantası hazırlama konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı gerçekleştirildi ve köpek timlerince gösteri yapıldı. Faaliyet sonunda öğrencilere bayrak ve Jandarma Çocuk dergisi dağıtıldı.

  • Beypazarı'nda Baharın Müjdecisi Leylekler Geri Döndü
    16:03 Beypazarı'nda Baharın Müjdecisi Leylekler Geri Döndü

    Ankara'nın Beypazarı ilçesi, bahar mevsimiyle birlikte leylekleri ağırlamaya başladı. Leylekler, Kirmir Çayı deltası ve Kayabükü mevkiinde evlerin çatı ve bacaları ile ağaçlara yuva kurarak yaz aylarını geçirecekler. Bölgede kara leyleklere de ev sahipliği yapılıyor.

  • Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı
    16:03 Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı

    Kırıkkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda, 91,94 gram sentetik uyuşturucu ve 113 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, aranan bir kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

  • CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Tutdere'den Poster Çağrısı
    16:03 CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Tutdere'den Poster Çağrısı

    CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, kendisine ait posterlerin sökülmesi üzerine bütün adaylara çağrıda bulunarak, 'Bütün adaylar posterlerini göndersinler, seçim karargahıma asacağım' dedi.


15:14 Putin misilleme mi yaptı ABD’de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi Putin misilleme mi yaptı? ABD'de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi
15:09 Gazze’de havadan yardım faciaya dönüştü: 18 ölü Gazze'de havadan yardım faciaya dönüştü: 18 ölü
15:04 TİP, Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı TİP, Gökhan Zan'ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı! Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
15:03 Buse Terim: Anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık Buse Terim: Anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
13:45 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Trabzon İl Başkanlığı’nın açılış törenine katıldı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Trabzon İl Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı
12:21 8 kişilik erkek grubunun bekarlığa veda partisini, kadın olmadığı için reddeden mekana 80 bin TL para cezası kesildi 8 kişilik erkek grubunun bekarlığa veda partisini, kadın olmadığı için reddeden mekana 80 bin TL para cezası kesildi
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 16:10:51. #1.11#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, EBRD'den 500 milyon avroluk kaynağı değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement