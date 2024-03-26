Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, EBRD'den 500 milyon avroluk kaynağı değerlendirdi

Antalya'da 9 Yaşındaki Çocuğun Kamyon Altında Kalması Davası Başladı

Antalya'da 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin olarak Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü, 'taksirle öldürme' suçundan yargılanmaya başlandı. Duruşmada, sanığın devlet memuru olması ve idari makamlardan soruşturma izni alınmaması nedeniyle dava durduruldu. Baba Murat Pınar, kızının ölümünden dolayı tüm sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirtti ve belediye başkanını asıl sorumlu olarak gösterdi. Ailenin avukatları, bu soruşturma izninin bir an önce verilmesi gerektiğini vurguladı. Duruşmayı izlemek için gelen bir veteriner profesörü, Serik'in çevresindeki diğer ilçelerde de benzer sorunların olduğunu ifade etti.