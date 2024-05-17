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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gıda arzını artırarak enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz." dedi.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması" programında yaptığı konuşmada, tarım sektörünü güçlü şekilde desteklediklerini söyledi.

Bütçeden tarım sektörü için ayrılan paya değinen Şimşek, "2024 bütçesine bakarsanız, bütçede tarımsal destek programlarına, tarım sektörü yatırımlarına, kredi sübvansiyonu olarak, tarımsal KİT finansmanı olarak, ihracat destekleri olarak ve yine yem ve gübrede verdiğimiz vergi desteklerine bakarsak 520 milyar lira kaynak sağlamış olacağız. 520 milyar lira, 2024 GSYH'sinin yaklaşık yüzde 1,3'ü. Bu gerçekten güçlü bir destek." diye konuştu.

"Tarım sektörü ülkemizin geleceği açısından çok değerli"

Bakan Şimşek, "Gıda arzını artırarak enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz." ifadesini kullandı.

Çiftçilere, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım Bankası üzerinden Hazine olarak finansman desteği sağladıklarını dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlanan bütün bu kredilerin gerektirdiği faizin, yani 100 liralık faizin yaklaşık yüzde 70'ini Hazine olarak biz karşılıyoruz. Dolayısıyla gerçekten çok güçlü bir finansman desteği veriyoruz. Son 20 yıla da bakarsak bu finansman desteğinden yararlanan çiftçi sayımız yaklaşık 6,5 kat arttı ama verilen kredi miktarı da 38 kattan fazla artmıştır. Hiçbir sektöre bu boyutlarda finansman desteği, kredi desteği sağlanmıyor. Tekrar altını çizmek istiyorum; tarım sektörüne verdiğimiz önemi gösteriyor bu. Çünkü tarım sektörü ülkemizin geleceği açısından çok değerli."

"Sürdürülebilir tarım uygulamalarını ve yeni teknolojileri güçlü bir şekilde destekliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin tarımda çok büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, bu potansiyeli gerçekleştirmek için giderek daha fazla kaynağa, tarımsal sulamaya, seracılığa, stratejik tarım ürünlerine ve üretimine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şimşek, son bir hafta içerisinde uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerinde de çok net bir şekilde tarımı önceliklendirdiklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü bu sayede enflasyonu arz yönlü tedbirlerle de aşağı çekmek istiyoruz. Az önce değerli Tarım ve Orman Bakanımız da vurguladı. İklim değişikliği artık gezegenimiz için bir realitedir. Bunu dikkate almamız lazım ve tarımda şoklara dayanıklılığı arttırmayı önemsiyoruz. Bunun için de sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasını da güçlü bir şekilde destekliyoruz."

"Programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz"

Bakan Şimşek, geçen eylül ayında açıklanan ekonomi programının başarıyla devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanım; geçen eylül ayında açıkladığımız ekonomik istikrar ve reform programını başarıyla yürütüyoruz. Güçlü sonuçlar almaya başladık. Bankalarımızın finansmanına erişimi ve çok uygun koşullarla şirketlerimizin finansmana erişimi arttı. Merkez Bankamızın son 1,5 ayda siyasi belirsizlik azalınca rezervleri 40 milyar doların üzerinde iyileşme gösterdi. Dolayısıyla ciddi sonuçlar almaya başladık. Ama en büyük önceliğimiz vatandaşımızın en çok muzdarip olduğu enflasyonu tekrar tek haneye düşürmektir. Bunun için de gereken tedbirleri aldık ve kararlı bir şekilde uyguluyoruz."

Şimşek, mayısta baz etkisi nedeniyle enflasyonun zirve yapacağını, ancak sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini öngördüklerini kaydederek, "Fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur ve bu gerçekten hareketle sizin güçlü desteğinizle programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de iyi sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.