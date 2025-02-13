Hegseth ve Pistorius'tan Ukrayna Üzerine Görüşme

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NEW ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO Savunma Bakanları toplantısı için bulunduğu Belçika'nın Brüksel kentinde Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Ukrayna'yı görüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Ullyot tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşme hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG) koalisyonu ve NATO Savunma Bakanları toplantıları marjında NATO karargahında gerçekleşen ikili görüşmede Hegseth ile Pistorius'un Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamak için diplomatik çabaları destekleme konusunu ele aldıkları belirtildi.

İki bakanın, kıta güvenliği konusunda Avrupa liderliğine duyulan ihtiyacı ve Alman halkı ile Almanya'daki ABD askerleri ve aileleri arasındaki yakın dostluğu görüştükleri kaydedilen açıklamada, iki bakanın da stratejik ortamın talepleriyle uyumlu bir harcama hedefine ulaşmak da dahil olmak üzere müttefik savunma harcamalarına güçlü bir şekilde odaklanmanın, Avrupa'nın uzun vadeli savunma ve caydırma hedefleri için gerekli olduğunu teyit ettiği ifade edildi.