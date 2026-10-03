Hekim Birliği Sendikası, 26-30 Ekim'de normal poliklinikte en az 10 dakika ayıracak - Son Dakika
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Hekim Birliği Sendikası, 26-30 Ekim'de normal poliklinikte en az 10 dakika ayıracak

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Hekim Birliği Sendikası, 26-30 Ekim\'de normal poliklinikte en az 10 dakika ayıracak
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Hekim Birliği Sendikası, 26-30 Ekim'deki eylemde MHRS randevusu olmayan hastalara poliklinik hizmeti verilmeyeceğini açıkladı. Normal poliklinikte en az 10 dakika, diş polikliniklerinde en az 30 dakika muayene süresi ayrılacak; idari baskı halinde üyeler poliklinikten ayrılacak.

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, 26-30 Ekim arasında uygulanacak dört günlük sendikal eylemin detaylarını açıkladı. Eylem kapsamında MHRS üzerinden randevusu bulunmayan hastalara poliklinik hizmeti verilmeyeceği, normal polikliniklerde her hastaya en az 10, diş hekimliği polikliniklerinde ise en az 30 dakika muayene süresi ayrılacağı belirtildi.

Hekim Birliği Sendikası, sosyal medya hesabından "Eylem nasıl uygulanacak?" başlığıyla yaptığı paylaşımda, ekim ayında dört gün uygulanacak sendikal eylemin detaylarını açıkladı.

Üyelerin bilgisi ve onayı dışında hasta kaydı, muayene fişi veya ilave randevu gibi yöntemlerle hasta kabulü oluşturulmayacağı kaydedilen açıklamada, belirlenen muayene sürelerinin altında hasta kabul edilmesi için idari baskı, talimat veya zorlama yapılması halinde üyelerin sendikal eylem kapsamında ilgili poliklinik hizmetinden ayrılacağı kaydedildi.

"HER HASTAYA YETERLİ SÜRE AYIRABİLMEK İÇİN UYGULANACAK"

Sendikanın açıklaması şöyle:

"Hekim Birliği Sendikası olarak 26, 27, 28 ve 30 Ekim 2026 tarihlerinde uygulanacak sendikal eylem kapsamında:

26, 27 ve 28 Ekim'de acil sağlık hizmetleri ile yatan hastalara yönelik zorunlu ve ertelenemez hizmetler kesintisiz sürdürülecektir. MHRS üzerinden randevusu bulunmayan hastalara poliklinik hizmeti verilmeyecektir. Normal polikliniklerde her hasta için en az 10 dakika, diş hekimliği polikliniklerinde ise en az 30 dakika muayene süresi ayrılacaktır. Üyelerimizin bilgisi ve onayı dışında hasta kaydı, muayene fişi, ilave randevu veya benzeri yöntemlerle hasta kabulü oluşturulmayacaktır. Belirlenen muayene sürelerinin altında hasta kabul edilmesi için idari baskı, talimat veya zorlama yapılması halinde üyelerimiz, sendikal eylem kapsamında ilgili poliklinik hizmetinden ayrılacaktır.

Bu eylem, hastayı geri çevirmek için değil; her hastaya yeterli süre ayırabilmek, güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için uygulanacaktır.

26, 27, 28 ve 30 Ekim'de işimizin de, halkımızın da, eylemimizin de başındayız."

Hekim Birliği Sendikası, 1 Eylül'de yayımladığı açıklamada, hekimlerin ekonomik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık kurumlarında güvenli çalışma ortamının sağlanması amacıyla eylemlilik süreci başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: ANKA
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