Hindistan Başbakanı Narendra Modi Rusya'yı Ziyaret Edecek

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 8 ve 9 Temmuz'da Rusya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Kremlin'den Modi'nin ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmelerde, dostane Rusya-Hindistan ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konular ele alınacak." ifadesi kullanıldı.