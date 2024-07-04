Hindistan Başbakanı Narendra Modi Rusya'yı Ziyaret Edecek

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 8 ve 9 Temmuz'da Rusya'yı ziyaret edeceği bildirildi.
Kremlin'den Modi'nin ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmelerde, dostane Rusya-Hindistan ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konular ele alınacak." ifadesi kullanıldı.
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