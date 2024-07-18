Hindistan Büyükelçiliği, Bangladeş'teki Protestolar Nedeniyle Vatandaşlarını Uyardı - Son Dakika
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Hindistan Büyükelçiliği, Bangladeş'teki Protestolar Nedeniyle Vatandaşlarını Uyardı

Hindistan'ın Dakka Büyükelçiliği, Bangladeş'te devam eden 'kamuda kontenjan' protestoları nedeniyle Hint vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı. Protestolar, 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına ayrılan kamu sektörü kontenjanlarına karşı yapılmaktadır. Büyükelçilik, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri aldığını belirtti ve acil durumlarda elçilikle iletişime geçilmesini önerdi. Protestolar sonucunda şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 250 öğrenci yaralanmıştır.

18.07.2024 15:43
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Hindistan'ın Dakka Büyükelçiliği, Bangladeş'te şiddet eylemlerine dönüşen "kamuda kontenjan" protestoları nedeniyle bu ülkedeki Hint vatandaşlarını "dikkatli olmaya" çağırdı.

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına karşı protesto gösterileri sürüyor.

ANI News'un haberine göre, Hindistan'ın Dakka Büyükelçiliğince, söz konusu olaylar karşısında vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için bir dizi tedbiri içeren yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bangladeş'te devam eden durum göz önünde bulundurularak, Bangladeş'te ikamet eden Hint toplumu üyeleri ve Hintli öğrencilerin seyahat etmekten kaçınmaları ve yaşadıkları yerlerin dışındaki hareketlerini en aza indirmeleri tavsiye edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Acil durumlarda vatandaşlarının elçilikle irtibata geçebileceği kaydedildi.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'dan bu yana devam eden gösterilerde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, süresiz olarak kurumlarının kapatıldığını duyurmuştu.

Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ise söz konusu protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan Büyükelçiliği, Bangladeş'teki Protestolar Nedeniyle Vatandaşlarını Uyardı - Son Dakika

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