Hindistan'da düzenlenen ayinde yaşamını yitirenlerin sayısı 123'e çıktı - Son Dakika
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Hindistan'da düzenlenen ayinde yaşamını yitirenlerin sayısı 123'e çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde meydana gelen izdiham sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükseldi. Ayin sırasında meydana gelen izdihamda yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybederken, 23 kişinin tedavisi devam ediyor. Olayın ardından başlatılan soruşturmada ayini yöneten Hint guru Narayana Sakar Hari'nin adı geçmedi. Henüz gözaltı yapılmazken, olayın nedenleri araştırılıyor.

04.07.2024 10:03
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen ayinde oluşan izdiham nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 123'e çıktı.

NDTV kanalının haberine göre, 2 Temmuz'da Hathras bölgesinde düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği sırasında izdiham oluştu.

Yetkililer, yaralı 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 123'e yükseldiğini açıkladı.

Uttar Pradeş Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, yaptığı açıklamada, 23 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Pathak, başlatılan soruşturmada ayini yöneten Hint guru "Bhole Baba" lakaplı Narayana Sakar Hari'nin adının geçmediğine yönelik eleştirilere, "Önce konuyla ilgili rapor gelsin. Ne kadar iyi bağlantıları olursa olsun kimse bağışlanmayacak." yanıtını verdi.

Henüz gözaltı yapılmadı

Yaşanan hadisenin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen henüz gözaltına alınan olmadı.

Öte yandan, ayini yöneten Hari'nin nerede olduğu halen bilinmiyor.

Hari'nin avukatı A.P. Singh, müvekkilinin soruşturma için hem polisle hem de eyalet yönetimiyle işbirliği yapacağını açıkladı.

Olayda, aşırı kalabalık, kötü planlama ve olumsuz hava şartları etkili oldu

Yetkililer, izdihamın neden ve nasıl oluştuğuna dair inceleme başlatmıştı.

İncelemeler sonucu elde edilen ilk bilgilere göre, olayın yaşanmasında, aşırı kalabalık, kötü planlama, alandaki çıkışların yetersiz olması ve olumsuz hava koşullarının etkisi büyük.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, gazetecilere, etkinliği yöneten Hint guru Hari'ye dokunabilmek için sahneye akın eden kalabalığın, olayın yaşanmasında etkili olduğunu belirtmişti.

Adityanath, kargaşa sonucu binlerce kişinin çıkışlara doğru akın ettiğini, bazılarının çamurlu zeminde kayarak düştüğünü ve kalabalık tarafından ezildiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Hindistan, Uluslararası, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da düzenlenen ayinde yaşamını yitirenlerin sayısı 123'e çıktı - Son Dakika

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