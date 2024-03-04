Hindistan'da İspanyol turiste tecavüz eden 7 kişiden 3'ü gözaltına alındı

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Hindistan'da İspanyol turiste tecavüz eden 7 kişiden 3'ü gözaltına alınırken, olaya yönelik tepkiler devam ediyor.

Hindustan Times'ın haberine göre, Jharkhand eyaletindeki Dumka bölgesinde görev yapan Başkomiser Pitambar Singh Kherwar, sosyal medyada yoğun etkileşim ve tepki alan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Motosikletle dünya turuna çıkan turist çiftin, olayın yaşandığı 1 Mart gecesini Dumka'da kurdukları çadırda geçirdiklerini belirten Kherwar, darbedilen çiftin bölgede devriye gezen polis memurlarınca bulunduğunu söyledi.

Kherwar, çiftin polis tarafından hastaneye götürüldüğünü ve yapılan testler sonucu doktorların kadının tecavüze uğradığını doğruladığını aktardı.

Jharkhand Polisi, yaptığı açıklamada, darp ve toplu tecavüzle suçlanan 7 kişiden 3'ünün gözaltına alındığını, kalan 4 kişinin arandığını bildirdi.

Polis yetkilileri, çiftin İspanya pasaportuyla Hindistan'a geldiğini, Brezilya vatandaşı olmaları dolayısıyla iki ülkenin elçilikleriyle iletişime geçilerek bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

Brezilya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliğince BBC'ye yapılan açıklamada, çiftin "ciddi bir suçun kurbanı oldukları" belirtildi.

İspanya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliğince de X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Dünyanın her yerinde kadınlara yönelik şiddeti sona erdirmek için birlik olmalıyız." ifadesine yer verildi.

Çiftin İspanyol televizyonuna demeci

Çift, 2 Mart'ta İspanyol televizyonu Antena 3'e demeç verdi.

7 kişilik grubun kendisine tecavüz ettiğini ifade eden İspanyol turist, grubun eşine defalarca vurduğunu söyledi.

İspanyol turist, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, yüzündeki morlukları göstererek, "Yüzüm böyle görünüyor ama canımı en çok acıtan şey bu değil. Öleceğimi sanmıştım." dedi.

Turistin eşi de başka paylaşımda, "Ağzım mahvoldu ama eşim benden daha kötü durumda." ifadesini kullandı.

Hindistan'da 2012'de Delhi'de bir otobüste, genç bir kadının toplu tecavüze uğrayıp öldürülmesinin ardından ülke genelinde büyük çaplı protestolar düzenlenmişti. Protestolar kapsamında ülkede artan tecavüz ve cinsel saldırı vakalarına tepki gösterilmişti.

Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosunun verilerine göre, 2022'de günde ortalama 86 vaka olmak üzere toplam 31 bin 516 tecavüz vakası bildirilmişti.