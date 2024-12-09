Hindistan'dan İsrail-İran Gerilimine Dikkat

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İsrail ile İran arasındaki gerilimin "endişe verici" olduğunu söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret için Bahreyn'e giden Jaishankar, açıklamalarda bulundu.

Jaishankar, Gazze, Lübnan ve Suriye'de yaşananları verimli şekilde ele almaya çalıştıklarını savunarak, bu bölgede "çakışan çıkarlar konusunda da gerçekçi" olunması gerektiğini ifade etti.

"Diplomaside çoğu zaman söylemek yapmaktan kolaydır." diyen Jaishankar, dünyanın kutuplaştığı ve şiddetin doruğa ulaştığı bir dönemde çatışmaların yayılmasının engellenmesi için doğru karar alınması gerektiğini vurguladı.

Jaishankar, İsrail ile İran arasındaki gerilime işaret ederek, "Son zamanlarda, İsrail ile İran arasındaki ilişki ya da bu ilişkinin yokluğu endişe kaynağı olmuştur. Bu nedenle bazı diplomatik çabalarımızı bu konuya yönelttik." diye konuştu.