Hindistan Donanması, Somalili Korsanların Kaçırdığı Gemiyi Durdurdu

YENİ DELHİ, 17 Mart (Xinhua) -- Hindistan donanmasına ait gemiler, Somalili korsanların Somali'nin doğu kıyısı açıklarında gemileri kaçırmak için kullandıkları Ruen adlı kargo gemisini durdurdu.
Somalili korsanlar Malta bandıralı Ruen'i Aralık ayında kaçırmıştı.
Donanmadan yapılan açıklamada, Cuma günü geminin önünün kesildiği ve korsanların ateş açarak karşılık verdiği belirtildi.
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