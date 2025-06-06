Hindistan, Starlink'e Lisans Verdi

Hindistan, Elon Musk'ın uydu internet şirketi Starlink'e ticari faaliyetlere başlaması için lisans verdi.

Hindistan Telekomünikasyon Bakanlığından (DoT) üst düzey bir yetkili, yaptığı açıklamada Starlink'e lisans verildiğini belirtti.

Lisans, birkaç yıldır düzenleyici onay bekleyen Starlink için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Starlink, ülkede ticari uydu geniş bant hizmetleri sunmaya başlamadan önce Hindistan Ulusal Uzay Tanıtım ve Yetkilendirme Merkezi'nden (In-SPACe) onay talebinde bulunacak.

Hindistan'da 1,4 milyarı aşan nüfusun en az yüzde 40'ının internete erişimi bulunmazken özellikle uzak, dağlık ve kırsal bölgelerde internet erişimini sağlamak için uygun fiyatlı uydu hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu biliniyor.

ABD'de şubatta bir araya gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Musk, Starlink'in uzun süredir ertelenen Hindistan piyasasına giriş planlarını ele almıştı.

Mart ayında Starlink, Hindistan'ın en büyük iki telekom operatörü Reliance Jio ve Bharti Airtel ile işbirliği anlaşmaları imzalayarak, uydu internet hizmetlerini dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'a taşımaya yönelik önemli bir adım atmıştı.

Dünyanın en büyük uydu takımyıldızına sahip olan Starlink, halihazırda 6 bin 750'den fazla uydusu ile dünyanın çeşitli yerlerinde, özellikle de internet erişiminin olmadığı bölgelerde internet hizmeti sağlıyor.