Hindistan ve Fransa, askeri alanda yapay zeka kullanımını ele aldı - Son Dakika
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Hindistan ve Fransa, askeri alanda yapay zeka kullanımını ele aldı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Fransa Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Anne-Marie Descotes, askeri alanda yapay zeka kullanımındaki gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele aldı. Görüşmede taraflar, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahsızlanma ve silahların yayılmasının önlenmesinin yanı sıra uzay güvenliği ve askeri alanda yapay zeka kullanımı da dahil konvansiyonel silah kullanımına ilişkin gelişmeleri ele aldı.

04.03.2024 16:21  Güncelleme: 16:22
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YENİ Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Fransa Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Anne-Marie Descotes, askeri alanda yapay zeka kullanımındaki gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele aldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Jaishankar ve Descotes başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahsızlanma ve silahların yayılmasının önlenmesinin yanı sıra uzay güvenliği ve askeri alanda yapay zeka kullanımı da dahil konvansiyonel silah kullanımına ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Jaishankar, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Fransa ile stratejik ortaklıklarının güçlenerek büyüdüğünü kaydederek, "Dışişleri istişarelerinin ve uzay alanındaki diyalogların artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan ve Fransa, askeri alanda yapay zeka kullanımını ele aldı - Son Dakika

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