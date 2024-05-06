Hiranur Vakfı Davası Yeniden Görüldü, Duruşma Ertelendi - Son Dakika
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Hiranur Vakfı Davası Yeniden Görüldü, Duruşma Ertelendi

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin dava, İstinaf kararının ardından yeniden görüldü. Duruşma 10 Haziran'a ertelendi. Sanıkların cezalarının arttırılması talep ediliyor.

06.05.2024 12:41
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GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin dava, kararın İstinaftan dönmesinin ardından yeniden görüldü. Mahkeme duruşmayı 10 Haziran'a erteledi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya basın mensupları ve izleyiciler alınmadı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli getirildi. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise hala yakalanamadı. Duruşma sanık avukatlarının mazeret bildirmesi dolayısıyla 10 Haziran'a ertelendi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Genel Başkanı Saadet Özkan kararın açıklanmasının ardından davanın içeriğiyle ilgili bilgi veremeyeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bölge İdare Mahkemesi'nin bozduğu bu davada mahkeme gizlilik kararını yeniden aldı ve dışarıda davayla ilgili bir açıklama duyarsa özellikle suç duyurusunda bulunacağını iletti. Davamız 10 Haziran 2024 saat 10.00'da görülecek. Yine burada olacağız. Davayla ilgili bilgi veremiyoruz. Cezanın arttırılacağı konusunda eminiz. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız."

İSTİNAF CEZALARI AZ BULMUŞTU

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin yargılandıkları davada, 23 Ekim 2023 tarihinde, tutuklu sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın ardından mağdur H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı.

Yerel mahkemenin kararını değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek  kararı bozmuştu.

Kararda İstinaf Mahkemesi, sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından iki ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi. Anne ve babanın cezasının ise ebeveyn olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini belirtti. İstinaf, yeniden yargılama yapılması için dosyayı Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Hiranur Vakfı Davası Yeniden Görüldü, Duruşma Ertelendi
Kaynak: ANKA

Yusuf Ziya Gümüşel, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hiranur Vakfı Davası Yeniden Görüldü, Duruşma Ertelendi - Son Dakika

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