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Hırvatistan Başbakanı: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Hırvatistan'ın desteğini güçlendiriyor - Son Dakika
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Hırvatistan Başbakanı: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Hırvatistan'ın desteğini güçlendiriyor

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Rusya'nın son dönemde Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını artırdığına işaret ederek bu saldırıların, Hırvatistan'ın Ukrayna'ya desteğini güçlendirdiğini söyledi. Plenkovic, Rusya'nın Ukrayna'da sivil altyapıyı hedef aldığını belirterek, bu saldırıların uluslararası insani hukuk kurallarına aykırı olduğunu vurguladı. Hırvatistan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna'ya destek veren ülkeler arasında yer alıyor.

Hırvatistan Başbakanı: Rusya\'nın Ukrayna\'ya yönelik saldırıları Hırvatistan\'ın desteğini güçlendiriyor
04.01.2024 - 16:04,
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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Rusya'nın son dönemde Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını artırdığına işaret ederek bu saldırıların, Hırvatistan'ın Ukrayna'ya desteğini güçlendirdiğini söyledi.

Plenkovic, başkent Zagreb'deki hükümet oturumunda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını artırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'da sivil altyapıyı hedef aldığını belirten Plenkovic, "Rusya'nın saldırıları Ukrayna'ya desteğimizi güçlendiriyor." dedi.

Plenkovic, Rusya'nın özellikle Kiev ve Harkiv'e yönelik hava saldırılarının uluslararası insani hukuk kurallarına aykırı olduğunu sözlerine ekledi.

Hırvatistan'da yerel medyada yer alan haberlerde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin açıklamalarına yer verilerek Moskova'nın, son 5 günde Ukrayna'ya yönelik 300'den fazla füze saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna'ya destek veren ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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