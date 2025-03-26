Hisense ve Çinli Grup'dan Enerji İşbirliği - Son Dakika
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Hisense ve Çinli Grup'dan Enerji İşbirliği

Hisense ve Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grubu, Güney Afrika'da akıllı enerji çözümleri için anlaşma imzaladı.

26.03.2025 14:53
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JOHANNESBURG, 26 Mart (Xinhua) -- Hisense Güney Afrika ile Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grubu, Güney Afrika'da akıllı enerji çözümleri sunma konusunda stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma salı günü Afrika'nın en büyük yenilenebilir enerji fuarlarından biri olan 2025 Afrika Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Fuarı sırasında Johannesburg'da imzalandı.

Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grubu Yurtdışı İşbirliği Genel Müdürü Jiang Fei, imza töreninin ardından Xinhua'ya yaptığı açıklamada yeni ortaklığın, Güney Afrikalıların enerji tasarruflu ürünlere erişimini kolaylaştıracağını söyledi.

Jiang, "Güney Afrika'daki elektrik sıkıntısı gidermeye yardımcı olacak yeni yenilenebilir enerji çözümleri sunmak istiyoruz. Ülkede akıllı çözümlerimizin birçoğu için büyük bir potansiyel pazar görüyoruz" dedi.

Jiang, Hisense Güney Afrika ve Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grubu'nun Güney Afrika'nın temiz enerjiye geçişi için akıllı sayaçlar, şarj istasyonları, enerji depolama çözümleri ve diğer akıllı çözümler sağlayacağını söyledi.

25- 27 Mart tarihlerinde düzenlenen 2025 Afrika Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Fuarı'nda Huawei gibi birçok Çinli şirket ürün ve çözümlerini sergiliyor.

Kaynak: Xinhua

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