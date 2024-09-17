Hizbullah'a Saldırı: Bin Yaralı

Güncel

- Hizbullah'a siber saldırı: Çağrı cihazları patlatıldı, en az bin kişi yaralandı

İran'ın Lübnan Büyükelçisi de yaralılar arasında

BEYRUT - Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu aralarında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu en az bin kişi yaralandı.

Lübnan'daki Hizbullah üyelerinin haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarına saldırı gerçekleştirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ülke genelinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Hastanelerden alarm durumuna geçmeleri istenirken, kan bağışı çağrısında bulunuldu. Halktan kablosuz iletişim cihazlarından uzak durmaları istendi. Lübnan medyası saldırıda en az bin kişinin yaralandığını aktardı. İran medyası ise yaralılar arasında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğunu belirtti. İngiliz haber ajansına konuşan Reuters'a konuşan üç güvenlik kaynağı, patlatılan iletişim cihazlarının Hizbullah'ın son aylarda aldığı "son model cihazlar" olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eş zamanlı gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralılar olduğu görüldü.

Hizbullah kaynakları saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, Tel Aviv yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.