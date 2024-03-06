Hizbullah Hareketi İsrail'in Sınır Bölgesindeki Yerleşim Birimine Saldırı Düzenledi

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Hizbullah Hareketi, Lübnan'dan İsrail'in sınır bölgesinde yer alan yerleşim birimine kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah Hareketi, İsrail'e düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim birimine yönelik kamikaze İHA ile hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 234 Hizbullah mensubu, 46 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.