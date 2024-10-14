Hizbullah İHA Saldırısında 4 İsrail Askere Şehit

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KUDÜS, 14 Ekim 2024 (Xinhua) -- Hizbullah tarafından İsrail'in kuzeyindeki Binyamina kasabasına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenen bölge yakınındaki İsrail askerleri, 13 Ekim 2024.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Pazar akşamı İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda 4 askerin öldüğü belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'daki Hizbullah güçleri tarafından fırlatılan insansız hava aracının, Hayfa ile Tel Aviv arasındaki Carmel sahilinde bulunan Binyamina kasabası yakınlarındaki bir askeri üssü vurduğunu açıkladı. (Fotoğraf: JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)