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Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden sınırdaki İsrail'e ait iki askeri noktaya füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana yaşanan çatışmalarda 171 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail\'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
27.01.2024 - 12:29,
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyi üzerinden sınırdaki İsrail'e ait iki askeri noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Buna göre Hizbullah, İsrail'e ait Cel el-Alem ve El-Abad askeri noktalarına füze atışı gerçekleştirdi.

İSRAİL'İN ASKERİŞ NOKTALARI HEDEF ALINDI

İsrail'in Gazze'deki bombardımanı sonrası gerilimin daha da tırmanışa geçtiği Hizbullah-İsrail arasında yeni bir saldırı yaşandı. İsrail'e düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapan Hizbullah, Cel el-Alem ve El-Abad askeri noktalarına füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 171 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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