Hizbullah, İsrail\'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyi üzerinden sınırdaki İsrail'e ait iki askeri noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Buna göre Hizbullah, İsrail'e ait Cel el-Alem ve El-Abad askeri noktalarına füze atışı gerçekleştirdi.

İSRAİL'İN ASKERİŞ NOKTALARI HEDEF ALINDI

İsrail'in Gazze'deki bombardımanı sonrası gerilimin daha da tırmanışa geçtiği Hizbullah-İsrail arasında yeni bir saldırı yaşandı. İsrail'e düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapan Hizbullah, Cel el-Alem ve El-Abad askeri noktalarına füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 171 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.