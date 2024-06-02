Hizbullah, İsrail'e ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

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BEYRUT, 2 Haziran (Xinhua) -- Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Cumartesi günü yapılan açıklamada, "dikkatli bir izleme ve takip sürecinin ardından, insanlara ve köylere saldıran Hermes 900 tipi İHA'ya pusu kurulduğu ve Lübnan toprakları üzerindeyken uygun silahlarla hedef alınıp düşürüldüğü" belirtildi.

Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri bir kaynak da Lübnan'ın güneyinden fırlatılan bir karadan havaya füzeyle İsrail'e ait bir İHA'nın vurulduğunu ve İHA'nın alev alarak Nebatiye kentinin güneyine düştüğünü teyit etti.

Hizbullah, Şubat ve Nisan aylarında da İsrail İHA'larını düşürdüğünü iddia etmişti.