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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'deki bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail'in sınırdaki askeri noktasına yönelik gerçekleştirilen saldırıda uygun silahlar kullanıldığı belirtildi. Çatışmalarda 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü, Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail\'e saldırı düzenledi
12.12.2023 - 14:01,  Güncelleme: 14:04
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Hizbullah Hareketi, İsrail'deki 6 askeri noktaya saldırı düzenlerken, İsrail güçleri de Lübnan'daki bazı noktaları bombaladı.

Hizbullah, İsrail'in sınırdaki askeri noktalarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in El Malikiyye, Hırbet Maar ve Cel el-Alem, Er-Rahib, Zirit ve Hasan Yarun askeri noktasına, "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail'den atılan top mermisi okula isabet etti

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) Beyt Lif ve Ramya beldeleri arasındaki bölgeyi bombaladı.

Ayrıca Kefra ve Yatr beldeleri arasındaki semada bir füzenin infilak ettiği, düşen şarapnel parçalarının bir araca isabet ettiği kaydedildi.

NNA'daki başka bir haberde ise İsrail tarafından fırlatılan bir top mermisinin, sınır bölgesinde yer alan Yatr beldesinde devlete ait bir okula düştüğü aktarıldı.

Top mermisinin patlamadığı ancak okulda hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldüğü açıklanmıştı.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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