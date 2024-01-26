Hizbullah, İsrail\'e saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait iki askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sınır hattında yer alan Hunin Kalesi yakınlarındaki askeri mevzinin "uygun silahlar ve tam isabetle vurulduğu" ifade edildi.

Hizbullah bir başka açıklamasında Golan Tepelerindeki "Maaliye askeri noktasının" Falak-1 füzesi ile hedef alındığını belirtti.

Açık kaynaklara göre İran yapımı Falak-1 füzesi Hizbullah tarafından İsrail ordusu ile çatışmalarda ilk defa kullanılıyor.

İsrail savaş uçakları Hizbullah hedeflerini vurdu

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan topraklarından Hermon Dağı'na yönelik bazı saldırıların tespit edildiği, fırlatılan füzelerin boş alana düştüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ordu güçlerinin Hizbullah'ın Hiyam beldesi ve Bint Cubeyl ilçesindeki Hizbullah hedeflerini savaş uçaklarıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda 167 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.