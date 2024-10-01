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Hizbullah İsrail'i Hedef Aldı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri noktaları ve Mossad karargahını hedef aldığını açıkladı.

01.10.2024 18:16
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Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki bazı askeri noktaları ve Tel Aviv'deki Mossad karargahını hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan sınırına yakın İsrail'in kuzeyindeki Metula askeri mevkisinde Avivim ve Shtula Yahudi yerleşimlerinde askeri gruplara topçu atışlarıyla saldırı düzenlendi.

Doviv, Kfar Giladi, Ramsa ile Samaka askeri alanları arasında bulunan bölgedeki İsrail askerleri, Falak 2 ve Katyuşa füzeleriyle hedef alındı.

Rosh Pinna ve Metula Yahudi yerleşim bölgelerindeki İsrail askerlerine de füze atıldı.

Mossad karargahı hedef alındı

Tel Aviv bölgesine düzenlenen saldırılardan birinde İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahı ile 8200 numaralı üssün de hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu eylemin Fuad Şükür suikastına karşılık 25 Eylül'deki ilk saldırının ardından ikinci kez Mossad'a yönelik saldırı olduğu kaydedildi.

Hizbullah'ın açıklaması öncesinde ise İsrail ordusu, aralarında Tel Aviv Büyükşehir bölgesinin bulunduğu, İsrail'in orta kesimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve son 2 saat içinde Yukarı Celile ve Batı Celile bölgelerine yaklaşık 30 füze fırlatıldığını duyurdu.

Lübnan topraklarından atılan 15 füzenin, Yukarı Celile bölgesinde açık alanlara düştüğü aktarılan açıklamada, Tel Aviv çevresindeki hava kuvvetlerine ait Sde Dov askeri üssünün "Fadi 4" füzeleriyle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ise ülkenin orta kesimine düşen füze şarapnellerinden 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail polisi de ülkenin kuzeyi ile güneyini bağlayan yoğun caddenin düşen füze sebebiyle kapatıldığını itfaiye ekiplerinin, füzeler nedeniyle çıkan yangını söndürmeye çalıştığını bildirdi.

Toplanmalara kısıtlama getirildi

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamada, 5 Ekim akşamına kadar, insanların bir araya gelmelerine bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Tel Aviv Büyükşehir bölgesi, Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinde vatandaşların toplanmasına kısıtlama getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kısıtlama talimatları gereği, sığınaklara ulaşım imkanı olan yerlerde eğitim faaliyetlerinin sürdürülebileceği aktarıldı.

Açık alanlarda 30, binalarda 300 kişiyle sınırlanan toplanma kısıtlamalarına göre, sahiller de kapatılıyor.

Çalışma alanlarının da sığınaklara ulaşma imkanı olan yerlerle sınırlandırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah İsrail'i Hedef Aldı - Son Dakika

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