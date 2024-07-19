Hizbullah, İsrail'in yerleşim birimlerini ve askeri üssünü hedef aldı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in yerleşim birimlerini ve askeri üssünü hedef aldı

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki yasa dışı yerleşim birimlerini ve askeri üssünü katyuşa ve Vabel füzeleriyle hedef aldığını duyurdu. Misilleme olarak, İsrail'in kuzeyindeki Abirim ve Kefr Şuba Tepeleri'ndeki yerleşim birimleri ile Metula'ya saldırı gerçekleştirildi. Hizbullah mensubu Muhammed Mustafa Hasan'ın İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu ise Lübnan'dan fırlatılan 65 füzenin bazılarının hava savunma sistemiyle vurulduğunu ve can kaybının olmadığını açıkladı.

19.07.2024 17:11
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri ile askeri üssünü katyuşa ve kendileri tarafından yapılan "Vabel" füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki 3 katlı bir binaya dün gerçekleştirdiği hava saldırısına misilleme yapıldığı açıklandı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Abirim adlı yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin onlarca katyuşa füzesi ve yine İsrail'e ait Kefr Şuba Tepelerinde yer alan Ruveysat el-Alem Askeri Üssü'nün de "Vabel" füzesi ile vurulduğu kaydedildi.

Hizbullah'tan daha sonra yapılan başka bir açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Abirim'in yanı sıra ilk defa 2 yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimi olan Neve Ziv ve Menot'un onlarca katyuşa füzesiyle hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yine sınır bölgesinde yer alan Metula yerleşim birimine de saldırı gerçekleştirildiği ve İran yapımı Burkan füzesinin kullanıldığı belirtildi.

Hizbullah yaptığı başka bir açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Mustafa Hasan adlı mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle ölen Hizbullah mensubu sayısı 373'e yükseldi.

İsrail ordusundan açıklama

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında İsrail ordusundan bir açıklama geldi.

Açıklamada, gün boyunca Lübnan'dan üsleri ve yerleşim birimlerine yönelik toplamda 65 füzenin fırlatıldığı, bazılarının açık alanlara düştüğü ve bazılarının da hava savunma sistemiyle vurulduğu kaydedildi.

Hizbullah'ın saldırılarından herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, Hizbullah'ın Ayta eş-Şaab, Blida ve Hula beldelerinde bulunan hedeflerinin savaş uçaklarıyla vurulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in yerleşim birimlerini ve askeri üssünü hedef aldı - Son Dakika

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