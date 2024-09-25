Hizbullah'tan Bir Asker Daha Kayıp

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmada bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, güneydeki Deyr Kanun beldesinden Hüseyin Hani İzzeddin'in İsrail ordusuyla devam eden çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 507'ye çıktı.