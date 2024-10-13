Hizbullah'tan İHA Saldırısı: 67 Yaralı

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(ANKARA) - Hizbullah, İsrail askerlerine yönelik İha saldırısı düzenledi. Hizbullah kaynaklarından yapılan açıklamada saldırıda 67 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'e yönelik Hizbullah tarafından gerçekleştirilen iha saldırısında 67 kişi yaralandı. Hizbullah, Hayfa kentinde askeri üsse gerçekleştirdiği saldırıda yemek için toplanan İsrailli askerleri vurdu.

Hizbullahtan yapılan açıklamada Beyrut'a yapılan saldırılara yanıt verildiği ifade edildi. Hizbullah'ın İsrail'i caydırmak için üzerine düşeni yapacağı açıklanarak şu ifadelere ver verildi:

"Saldırı, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki El Nuveyri ve El Basta mahallelerine ve diğer bölgelere yönelik saldırılarına yanıttır. Direniş İsrail düşmanını caydırmak için üzerine düşen görevi yapmaktan çekinmeyecek, Gazze'yi desteklemeye, Lübnan'ı ve halkını savunmaya devam edecektir."