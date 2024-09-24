Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere 6 füze ile saldırı düzenledi. İsrail ordusu, 20 füze ateşlendiğini bildirdi.

24.09.2024 17:26
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- Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere 6 füze saldırısı

TEL AVİV - Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri havaalanı, 2 hava üssü ve bir patlayıcı fabrikasını 6 füzeyle hedef aldı. İsrail ordusu, ülkenin kuzeyine 20 füze fırlatıldığını, bazıların imha edildiğini, bir kısmının ise açık araziye düştüğünü belirtti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak amacıyla İsrail'in kuzeyindeki Afula şehrinin batısında yer alan Megiddo Havaalanı'na Fadi-1 ve Fadi-2 füzeleriyle 3 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca Hayfa şehrindeki ve kuzeydeki İsrail güçleri için önemli bir lojistik merkezi olan Ramat David Hava Üssü'nün Fadi-2 ve Amos Üssü'nün Fadi-1 füzeleriyle hedef alındığı aktarıldı. İsrail'in Lübnan sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Zikhron bölgesindeki bir patlayıcı fabrikasının ise Fadi-2 füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

"20 füze fırlatıldı"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde hava saldırısı sirenlerinin etkinleştirildiği, Lübnan'dan 20 füze ateşlendiği aktarıldı. Hava savunma sistemlerinin füzelerin çoğunu engellediği, bazılarının ise açık alanlara düştüğü ve yangına yol açtığı belirtildi.

İsrail, dün 35'i çocuk 492 kişiyi öldürdü

Öte yandan İsrail'in Lübnan'ın güneyine dün "Kuzey Okları" adını verdiği operasyonla gerçekleştirdiği saldırılarda 35'i çocuk 492 kişi hayatını kaybederken, bin 645 kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika

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