Hizbullah Üyesi İsrail Ordusuyla Çatışmada Hayatını Kaybetti

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Hizbullah, bir mensubunun Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda öldüğünü açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesinden 28 yaşındaki Hadi Ahmed Şureym'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında Hizbullah ile İsrail ordusu arasında süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 360'a yükseldi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Hula beldesinde insansız hava araçlarıyla bir evi hedef aldığı ve bir kişinin öldüğü belirtilmişti.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.