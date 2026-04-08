Kilo Vermenin Görünmeyen Yüzü: Psikolojik Zorluklar ve Sosyal Baskılar - Son Dakika
Kilo Vermenin Görünmeyen Yüzü: Psikolojik Zorluklar ve Sosyal Baskılar

08.04.2026 11:52
ABD'de Ozempic ve Mounjaro gibi ilaçlar ile hızlı kilo verenler, yalnızca sağlık faydaları ile değil, aynı zamanda özgüven artışı ve sosyal baskılarla da başa çıkmak zorunda kalıyor. Hızlı kilo kaybının getirdiği psikolojik ve sosyal zorluklar dikkat çekiyor.

Fazla kilolardan kurtulmak, daha rahat hareket etmek, sağlık risklerini azaltmak ve aynaya mutlu bakmak gibi görünür faydalar sağlıyor. Ancak, özellikle ABD'de Ozempic ve Mounjaro gibi ilaçların etkisiyle hızlı kilo kaybı yaşayan bazı kişiler, bu sürecin psikolojik ve sosyal zorluklarıyla karşılaşıyor. Doktorlar, kilo vermenin kalp hastalığı ve yüksek tansiyon gibi riskleri azalttığını vurgularken, kilo verenler daha enerjik olduklarını ve yaşamlarının değiştiğini belirtiyor.

Ancak, hızlı kilo kaybı yaşayanlar, özgüven artışına rağmen ince kalma baskısı, bedenin başkaları tarafından incelenmesi ve eski alışkanlıklarla mücadele gibi sorunlarla yüzleşiyor. Andrew Hulbert, sekiz ayda 57 kilo vererek 152 kilodan 95 kiloya düştü, ancak eşinin onu çekici bulmaması ve çevresinin tepkileri nedeniyle 11 kilo geri aldı. Hulbert, kilo korumanın zorluğunu vurgulayarak, tatil öncesi sert diyetler yaptığını anlatıyor.

Jesse Ramos Jr. ise 44 kilo vererek 116 kilodan 73 kiloya düştü, ancak insanların bedenine bakmasının yalnızlaştırıcı olduğunu söylüyor. Jenn Erskine, ameliyat sonrası 168 kilo vererek 248 kilodan 79 kiloya düştü, ancak tatlılarla mücadele, sarkmış deri ve insanların farklı davranışları gibi sorunlar yaşıyor. Tüm bu örnekler, büyük kilo kaybının yalnızca tartıdaki rakamdan ibaret olmadığını, psikolojik ve sosyal boyutları da içerdiğini gösteriyor.

Son Dakika Güncel Kilo Vermenin Görünmeyen Yüzü: Psikolojik Zorluklar ve Sosyal Baskılar - Son Dakika

SON DAKİKA: Kilo Vermenin Görünmeyen Yüzü: Psikolojik Zorluklar ve Sosyal Baskılar - Son Dakika
