Hollanda Bakanı Veldkamp: Türkiye Avrupa Güvenliğinde Önemli Rol Oynuyor

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, yeni Avrupa güvenlik mimarisinin inşa sürecinde olduğuna işaret ederek " Türkiye'nin de masada bir yerinin olması önemli. Türkiye, kabiliyetli ve tecrübeli büyük bir askeri güce sahip ve bu bağlamda da katkı sağlayabilir." dedi.

Bakan Veldkamp, Ankara'ya yaptığı çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler, Avrupa güvenlik mimarisi, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında AA'ya değerlendirmede bulundu.

Hollanda ve Avrupa için çok önemli bir ortak olan Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Veldkamp, ülkesinde Türk kökenli yarım milyon insan olduğunu ifade etti.

Caspar Veldkamp, bunun iki ülke arasında neredeyse "yarım milyon köprü" anlamına geldiğine işaret ederek Hollanda'daki Türklerin topluma iyi şekilde entegrasyonunun sağlandığını ve ekonomik olarak da iyi durumda olduğuklarını söyledi.

Hollandalı özel şirketlerin Türkiye'de büyük yatırımlar yaptıklarını aktaran Veldkamp, birçok alanda çok sayıda şirketin Türkiye'de fırsatlar gördüklerini belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, 1980'li yıllarda Türkiye'yi ziyaret ettiğini, o dönemde hızlı ekonomik kalkınma ve teknolojik gelişmelerin yaşandığını hatırlatarak Hollanda'daki özel sektörün de bu gelişmeleri ve fırsatları gördüğüne işaret etti.

Türkiye ve Hollanda önemli ortaklar

Türkiye ve Hollanda'nın NATO'da ve siyasi olarak da önemli ortaklar olduğunu vurgulayan Veldkamp, dünyada yaşananlar, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun geleceği kapsamında iki ülkenin bir araya gelerek meseleleri görüşmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Veldkamp, Avrupa'nın güvenlik mimarisine ilişkin görüşmelerin önemine işaret ederek halihazırda yapının süregelen bir inşa sürecinde olduğunu ifade etti.

Bu mimariyi büyük tasarımlar geliştirerek yapmadıklarını belirten Veldkamp, şunları kaydetti:

"Bunu tam anlamıyla bir araya gelerek yapıyoruz, bunun son örneği Türkiye'yi temsilen (Dışişleri Bakanı) Hakan Fidan'ın da katıldığı, Londra'da düzenlenen Avrupalı liderlerle toplantıydı. Yarın da Paris'te birçok ülkenin genelkurmay başkanı Ukrayna'daki durum hakkında görüşmek için bir araya gelecek. O nedenle çizim tahtasında büyük büyük tasarımlar yapmıyoruz. Hakikaten bir araya geliyoruz: Sadece bir ateşkes değil de Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri içeren bir barış anlaşması olması ne anlama gelir? Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın kendini toparlamasına nasıl yardım edebilir, Ukrayna'ya gelecekteki güvenliğine saygı duyulacağına ilişkin nasıl güvence verebilir? Yani bu kez güvenlik mimarisini tasarımla değil, icraatla geliştiriyoruz."

"Türkiye, kabiliyetli ve tecrübeli büyük bir askeri güce sahip"

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'nin Avrupa güvenliğine önemli katkılar verebileceğine ilişkin söylemlerine atıfta bulunarak "(Rutte'nin) Söylemleri önemli çünkü Türkiye'nin de masada bir yerinin olması önemli. Türkiye, kabiliyetli ve tecrübeli büyük bir askeri güce sahip ve bu bağlamda da katkı sağlayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere ilişkin ise Veldkamp, kısa sürede ve derhal ateşkesin devam etmesinin önemini vurgulayarak "Bu, Gazze'deki insanlar için önemli. Ayrıca Hamas tarafından İsrailli esirlerin serbest bırakılması için önemli. Gazze'deki halka insani yardımların sağlanması için önemli ama bu krize bir son vermek, güvenli bir devlet olarak İsrail'in ve bağımsız ve yaşanabilir bir Filistin devletinin yan yana var olabileceği bir barış geleceğine ilerleyebilmek için önemli. Henüz o noktada değiliz ancak kısa vadede ateşkesi çok önemli." diye konuştu.

Caspar Veldkamp, ateşkes için iki tarafa da ihtiyaç duyulduğunu belirterek Türkiye'nin de bazı Filistinli gruplarla etkileşimde olduğuna ve ateşkesin uzatılması için çabaladığına işaret etti.

"(Gazze planı) Başkan Trump'ın açıklamalarına ihtiyacımız yok"

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Mısır öncülüğünde Arap ülkelerinin Gazze Şeridi'nin geleceği, kalkınması ve yeniden inşası için bir plan ortaya koyduğunu aktararak "(ABD) Başkan Trump'ın açıklamalarına ihtiyacımız yok. Filistinliler için uygulanabilir, yaşanabilir, adil ve dürüst planlara ihtiyacımız var." dedi.

Ülkesinin ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Mısır'ın planını ilerleyen görüşmeler için sağlam bir temel olarak gördüğünü kaydeden Veldkamp, bu plan üzerine görüşmeler yapmak ve iki devletli çözümü doğru ilerlemek istediklerini dile getirdi.

Caspar Veldkamp, Suriye'de yaşanan son gelişmelere de değinerek Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni hükümetin geçiş sürecini "kapsayıcı yolla" sürdürmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Suriye'de Sünni, Alevi, Hristiyan, Kürt ve Dürzi gibi birçok farklı kimlik bulunduğunu hatırlatan Veldkamp, "Kapsayıcı bir geçişin olması, herkesin bir araya getirilmesi çok önemli çünkü aksi takdirde ülkede şiddet sarmalına gerçekten geri dönülebilir." ifadesini kullandı.

Veldkamp, geçen hafta Suriye'de yaşanan çatışmalardan endişe duyduğunu dile getirerek Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmanın ve Dürzi toplulukla varılan mutabakatın önemli olduğunun altını çizdi.

AB ülkeleri olarak bankacılık, enerji ve ulaşım alanlarında ülkenin kalkınmasına yardımcı olmak için bazı yaptırımları kaldırdıklarını hatırlatan Veldkamp, Suriye doğru yönde gelişmeye devam ettikçe bu tür yaptırımları kaldırmaya devam edebileceklerini söyledi.

Bakan Veldkamp, kapsayıcılığın sadece bir hedef olmadığını, Suriye'nin istikrarlı olmasının ve ekonomik olarak refaha ulaşmasının da en iyi yolu olduğunu ifade etti.

"Trump'ın söylemlerinden bağımsız ateşkese giderken savaş şiddetleniyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ateşkese dair yaklaşımlarına ilişkin Veldkamp, "Bir tür ateşkese doğru giderken ne yazık ki savaşın şiddetlendiğini her zaman görürsünüz. Dolayısıyla Trump'ın ve yeni hükümetinin duruşundan bağımsız olarak bunun yaşandığını düşünüyorum. Ukrayna'daki bu savaşta önemli olan bu yıl sona erecek olması ancak bu savaşta kimin saldırgan ve kimin kurban olduğunu görmenin önemli olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek istediklerini belirterek geçen hafta Ukrayna için askeri dahil farklı alanlarda 3,5 milyar avro ekstra yardım paketi açıkladıklarını hatırlattı.

Müzakereler devam ederken Ukrayna'nın "boğazında bıçakla" değil, savaş alanında ve ekonomik güvenlikte tam bir güvenle durmasının önemini vurgulayan Veldkamp, Rusya'ya yaptırım baskısının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Veldkamp, AB dışişleri bakanlarının yakın zamanda Rusya'ya yönelik yaptırımların 16. paketini kabul ettiğini ve sonraki paket üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Trump'ın Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına getirmek için Moskova'ya yaptırımın devam etmesi gerektiğini kaydeden Veldkamp, devam eden müzakerelerin olumlu bir sonucu olacağını umduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Veldkamp, bu müzakerelerin ve sonucunun nasıl geliştiğinin Avrupa güvenliğinin geleceği için çok önemli olduğuna dikkati çekerek Hollanda ve Türkiye gibi ülkelerin de bundan etkileneceğini belirtti.

Türkiye-Hollanda ilişkileri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile her zaman açık, dürüst ve karşılıklı saygı içeren görüş alışverişleri yaptıklarını anlatan Veldkamp, uluslararası toplantılar, telefon görüşmeleri ve karşılıklı ziyaretler kapsamında Fidan ile bir araya geldiklerini dile getirdi.

Hollandalı Bakan Veldkamp, buna önem verdiğini çünkü Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu belirterek Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamındaki önemli rolüne işaret etti.

Türkiye'nin bu önemli rolü sürdürmesini umduğunu dile getiren Veldkamp, "Rusya-Ukrayna Savaşında, Suriye'de gördüğümüz gibi Orta Doğu'da önemli rol oynuyor. Birlikte çalışmamız ve bunun nasıl ilerlediğini görmemiz önemli." değerlendirmesinde bulundu.