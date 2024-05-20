Hollanda'da 4 partili sağ koalisyon başbakan adayı arayışında - Son Dakika
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Hollanda'da 4 partili sağ koalisyon başbakan adayı arayışında

Hollanda\'da 4 partili sağ koalisyon başbakan adayı arayışında

Hollanda'da kurulma hazırlıkları süren 4 partili sağ koalisyon, hükümet protokolü üzerinde anlaşmasının ardından başbakan adayı arayışına girdi. İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in dışından önereceği yeni başbakan adayı henüz belirlenmedi. Yeni hükümet sistemi gereği her partiden bakan adayı gösterilebilecek ve koalisyondaki parti liderleri Meclis milletvekili olarak görevlerine devam edecek.

20.05.2024 16:21
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Hollanda'da kurulma hazırlıkları süren 4 partili sağ koalisyon, üzerinde anlaştığı hükümet protokolü sonrası başbakan adayı arayışına girdi.

Ülkede uygulanacak "Parlamento dışı hükümet" olarak adlandırılan yeni hükümet sistemine göre, İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in koalisyonda bulunan dört parti dışından önereceği yeni başbakan adayı üzerinde henüz anlaşmaya varılmadı.

Yeni hükümet sistemine göre Mecliste bulunan her partiden bakan adayı gösterilebilecek ve koalisyondaki parti liderleri Mecliste milletvekili olarak görevlerine devam edecek.

Ülkede geçen yıl 22 Kasım'da düzenlenen seçimlerin ardından kurulma hazırlıkları süren PVV, Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinden (BBB) oluşan "sağ koalisyon"un üzerinde anlaştığı hükümet protokolü sonrası başbakan adayı arayışları devam ediyor.

Koalisyon görüşmelerinde Wilders tarafından başbakan adayı olarak sunulan ve bugüne kadar resmi olarak açıklanmayan, Hollanda'da seçimlerin ardından koalisyon olasılıklarını araştırmakla görevlendirilen eski içişleri bakanlarından Ronald Plasterk, başbakan olmayacağını açıkladı.

Ulusal medyada çıkan haberde, Plasterk'in özel şirketi hakkında çıkan iddialar nedeniyle başbakanlıktan vazgeçtiği belirtildi.

Haberde, Plasterk'in iddiaları "asılsız" olarak nitelendirdiği ve buna rağmen başbakan adayı olması halinde bunun performansını engelleyeceğini düşündüğü ifade edildi.

Plasterk'in bu nedenle kurulacak yeni hükümetin lideri olmaya müsait olmadığını bildirdiği kaydedildi.

Wilders, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Sana büyük saygı duyuyorum Ronald. Bunu hak etmiyorsun ama kararını anlıyorum. Bana kalırsa mükemmel bir başbakan olurdun." paylaşımında bulundu.

Hollanda'da "sağ koalisyon hükümetinin" kurulması tavsiye edilmişti

Ülkede 22 Kasım 2023'te yapılan erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile üçüncü sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki VVD, 20 sandalye ile dördüncü sıraya yerleşen Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi NSC ve 7 sandalye ile altıncı sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki BBB ile "sağ koalisyon" hükümeti kurmak istediğini açıklamıştı.

Seçimlerin ardından koalisyon olasılıklarını araştırmakla görevlendirilen eski içişleri bakanlarından Ronald Plasterk'in hazırladığı nihai raporda PVV, VVD, NSC ve BBB'nin bulunduğu dörtlü "sağ koalisyon hükümetinin" kurulması için görüşme ve araştırmalar yapılması tavsiye edilmişti.

PVV Milletvekili Martin Bosma, Aralık 2023'te yapılan gizli oylamayla Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilmişti.

Ocak ayında yaklaşık 6 yıl önce "İslami ifadelerin yasaklanması" başlığı altında parlamentoya sunduğu yasa teklifini geri çeken Wilders, yaklaşık iki ay önce ise merkez sağ ve aşırı sağ partilerin koalisyon kurmasını engellememek için başbakanlık talebinden vazgeçtiğini duyurmuştu.

"Sağ koalisyon" geçen hafta, seçimlerden yaklaşık 6 ay sonra ülke tarihinin en sert iltica ve göç politikasını içeren hükümet protokolü üzerinde anlaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'da 4 partili sağ koalisyon başbakan adayı arayışında - Son Dakika

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