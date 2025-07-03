Hollanda'da Sıcak Hava Dalgası

HAARLEM, 3 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda'nın Haarlem kentindeki Spaarne Nehri üzerinde sıcak havanın etkisi sürerken kürek çeken insanlar, 2 Temmuz 2025.

Hollanda, üç yıl aradan sonra ilk kez sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü ülkenin güneydoğusu için turuncu kodlu uyarı yayımladı. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)