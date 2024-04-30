Hollanda'nın Kral Günü İzmir'de Kutlandı - Son Dakika
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Hollanda'nın Kral Günü İzmir'de Kutlandı

Hollanda\'nın Kral Günü İzmir\'de Kutlandı

Hollanda'nın İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda konuşan Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt, Hollanda Kralı Willem Alexander'in doğum günü olan Hollanda'nın ulusal günü dolayısıyla program düzenlendiğini söyledi. Lintvelt, Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluğun sonsuza kadar sürmesi temennisinde bulundu.

30.04.2024 22:05
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Hollanda'nın Kral Günü dolayısıyla İzmir'de resepsiyon düzenlendi.

Hollanda'nın İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş'in ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyonda konuşan Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt, Hollanda Kralı Willem Alexander'in doğum günü olan Hollanda'nın ulusal günü dolayısıyla program düzenlendiğini söyledi.

Türkiye ve Hollanda'nın birçok açıdan yakın ortak olduğunu ifade eden Lintvelt, "İki ülke arasında ticaret, yüzyıllar öncesine dayanıyor. Günümüzde Türkiye'de 3 binin üzerinde Hollandalı firma faaliyet gösteriyor. Hollanda burada doğrudan yabancı yatırımcı olmaktan gurur duyuyor. Hollanda'da yarım milyondan fazla Türk yaşıyor. Ülkelerimiz arasında siyasi ve güvenlik konularında güçlü bir işbirliğimiz var." diye konuştu.

Hollanda ile Türkiye arasındaki bağların giderek güçlendiğini görmekten memnun olduğunu belirten Lintvelt, "İkili ticaret ve yatırımlar her yıl artıyor. Belediye, ticaret odası, üniversiteler, ticaret borsası ile olan iyi işbirliğinden dolayı minnettarız." dedi.

Lintvelt, Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluğun sonsuza kadar sürmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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