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Hollandalı Turistten Çanta Çaldı

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Adana'da motosikletli Halil Karataş, tatil için gelen turistin çantasını çaldı, tutuklandı.

02.10.2024 10:10
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ADANA'da motosikletli Halil Karataş (43), tatil için Hollanda'dan gelen Yasemin D.'nin bisiklet sepetinde olan ve içinde 3 bin avro, 2 bin lira ve cep telefonu bulunan bel çantasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, 8 Eylül'de saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Halil Karataş, arkadaşının kullandığı motosikletle giderken kaldırımda bekleyen Liver Ü.'nün elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Motosiklettekiler hızla uzaklaşırken, Halil Karataş birkaç saat sonra bu kez Karacaoğlan Caddesi'nde eşiyle motosikletle evine dönen Hacı H.'nin elindeki cep telefonunu alıp, uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

SON HEDEFİ GURBETÇİ OLDU

Son olarak Halil Karataş, 13 Eylül'de saat 22.00 sıralarında Hollanda'dan memleketine gelip, bisikletle gezintiye çıkan Yasemin D.'yi Bakımyurdu Caddesi'nde motosikletle takibe başladı. Bir süre takibi sürdüren Karataş, dalgınlığından faydalandığı Yasemin D.'nin bisiklet sepetinde olan ve içinde 3 bin avro, 2 bin lira ve cep telefonu bulunan bel çantasını çaldı. Yasemin D. şüphelinin peşine düşerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YANINDAKİ ARKADAŞI ARANIYOR

Çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimliğini ve adresini tespit ettiği Halil Karataş'ı evinde yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çalıntı eşyalara rastlanmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Karataş tutuklanırken, iki olayda yanında olan arkadaşının arandığı bildirildi.

Hollandalı Turistten Çanta Çaldı
Kaynak: DHA

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