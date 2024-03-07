Hortum iş yerinin çatısını uçurdu, yolu kapattı
Hortum sırasında sokakta araç ve insan olmaması faciayı önledi
Çöp konteynerinin park halindeki araçlara çarparak zarar verme anı kamerada
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde oluşan kısa süreli hortum, mobilya mağazasının ahşap çatısını yola uçurdu. Hortum sırasında sokakta araç ve insan olmaması büyük şans olarak değerlendirilirken sokağa uçan çatı yolu kapattı. Bahçelievler Mahallesi'nde bir çöp konteynerinin park halindeki araçlara çarparak zarar verme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
AFAD tarafından yağmur, fırtına ve sel uyarısı yapılan Manavgat'ta beklenen yağmur akşam 20.00 sıralarında kısa süreli olarak gerçekleşirken, 20: 30 sıralarında Manavgat ilçe merkezinde kısa süreli hortum oluştu. Hortum Aydınevler Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde Antbirlik depolarının karşısında bulunan bir mobilya mağazasının ahşap çatısının sokağa uçmasına neden oldu. Hortum sırasında sokakta araç ve insan olmaması muhtemel bir felaketi önledi.
Hortum ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Polis ekipleri şerit çekip sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri çatının altında herhangi bir insan olup olmadığını kontrol etti. İşyeri sahiplerinin de gelmesiyle ahşap çatı Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldıktan sonra sokak trafiğe açıldı.
Yaşanan hortumun Aydınevler Mahallesi'nde sokakta bulunan bir çöp konteynere park halindeki araçlara çarparak zarar verme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Hortum iş yerinin çatısını uçurdu, yolu kapattı - Son Dakika
İsrail ordusunun sivillere karşı 'katliamlara' devam ettiği bir dönemde İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ne 'hoşgörüyü ve merhameti' teşvik eden broşürler atması Filistinliler arasında öfke ve alay konusu oldu. Broşürlerde yer alan metinler, ramazan ayında 'hoşgörü ve merhamet' çağrıları yaparken, Filistinliler bu durumu protesto etmek için broşürleri ateş yakmak için kullandı. Filistinliler, İsrail'in soykırım savaşını sürdürdüğünü ve sivillere karşı kasten katliamlar yaptığını belirtirken, İsrail'in uluslararası kanunları ve anlaşmaları hiçe saydığına dikkat çekti.
Burdur'da seyir halindeyken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu elektrikli motosiklet sürücüsü Muhammed Mahmud, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında, K.K idaresindeki otomobil ile Muhammed Mahmud'un kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada Mahmud hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Düzce Valiliği, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu'nun 'evime polis gönderildi' iddiasına yönelik basın açıklaması yayımladı. Valilik açıklamasında, Güloğlu'nun sosyal medyada yayılan videosunda yer alan ifadeleriyle ilgili inceleme yapıldığı ve şüpheli şahısların adreslerinde arama yapılmadan olay yerinden ayrıldığı belirtildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?