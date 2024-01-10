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Hrant Dink cinayeti davasında dosya mütalaası için duruşma savcısına gönderildi - Son Dakika
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Hrant Dink cinayeti davasında dosya mütalaası için duruşma savcısına gönderildi

Hrant Dink'in öldürülmesi davasında, eski polis memurlarının da aralarında bulunduğu 15 sanıklı dosyanın mütalaası için duruşma savcısına gönderildi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hali devam ederken, duruşma 27 Mart'a ertelendi.

Hrant Dink cinayeti davasında dosya mütalaası için duruşma savcısına gönderildi
10.01.2024 - 23:32,  Güncelleme: 23:53
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GAYE ŞEYMA CAN

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dönemin Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli eski polis memurlarının aralarında bulunduğu 15 sanıklı davada dosya mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dönemin Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli eski polis memurlarının aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı yeni dava, 15 sanıklı ana dava dosyası ile birleştirilmişti. Davaya bugün 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken; bazı sanıklar ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Bir kısım sanıklar ise SEGBİS sorunu nedeniyle duruşmaya katılamadı. Duruşmada soruşturmanın genişletilmesi ve tahliye yönündeki talepler alındı.

Tutuklu sanık Okan Şimşek, tahliyesini talep etti.

YAVUZ KARAKAYA: "HAKSIZ HUKUKSUZ YERE TUTUKLUYUM"

Tutuklu sanık Yavuz Karakaya ise mahkemedeki beyanında, "Özellikle Bakırköy'de bulunan il jandarma komutanlığına ait binanın keşfinin yapılması lazım. Bir cinayete ek iddianame ile sonradan dahil edilmem sentetik üretimdir. Daha önce de söylemiştim. Ben haksız hukuksuz yere tutukluyum. Darbecileri de lanetliyorum. Geçmişte de soruşturma dahi geçirmiş birisi değilim. Bütün bu hukuksuzlar ortadadır. Başka bir davadan da tutukluyum. Dosya içeriğiyle suçlamalarınızın karşılaştırılmasını istiyorum" dedi.

VEYSEL ŞAHİN: "OGÜN SAMAST'I, YASIN HAYALİ, ERHAN TUNCER'İ TANIMIYORUM"

Tutuklu sanık Veysel Şahin, "Benim ne cinayet öncesi ne de sonrası İstanbul'da bir tek HTS kaydım çıkarsa bana en ağır cezayı verin razıyım bu maddi bir hatadır. Düzeltilmesini talep ediyorum. Keşif yapıldığı tarihte izindeydim. HTS kayıtlarım ortada. Ben hayatım boyunca İstanbul'a ayak basmadım. Ogün Samast'ı, Yasin Hayal'i, Erhan Tuncer'i tanımıyorum, bir temasım bağlantım yok. Bizim burada 5 buçuk senedir hayatımızı kararttılar. Ben ne yaptım benim suçum ne? Adli kontrolle tahliyemi talep ediyorum."

DURUŞMA MÜTALAA İÇİN DURUŞMA SAVCISINA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyanın mütalaasını vermek üzere duruşma savcısına gönderilmesine hükmetti. Duruşma 27 Mart'a ertelendi.

Kaynak: ANKA
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