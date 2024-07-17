Hrant Dink Davası: Tutukluluklar Devam Ediyor - Son Dakika
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Hrant Dink Davası: Tutukluluklar Devam Ediyor

Hrant Dink Davası: Tutukluluklar Devam Ediyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yeniden yargılandığı davada tutuklulukların devamına karar verildi. Mahkeme, 7'si tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada tutuklulukların devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuklu sanık Okan Şimşek, tutuksuz sanık Ali Öz ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi.

17.07.2024 18:47
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yeniden yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, 7'si tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada tutuklulukların devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden kısmen bozduğu davanın yeniden görülmesine devam edildi. Davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Tutuklu sanık Okan Şimşek, tutuksuz sanık Ali Öz ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Muharrem Demirkale, Veysal Şahin, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Osman Gülbel ve Yavuz Karakaya tutuklu bulundukları cezaevinden; tutuksuz sanıklar Mehmet Ayhan, Bekir Yokuş, Mehmet Ali Özkılınç, Onur Karakaya ve Volkan Şahin ise ikamet ettikleri illerden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi.

"Hrant Dink'e suikast düzenleneceğine ilişkin bilgiyi müdürümüze bildirdim"

Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şubesi görevlisi tutuklu sanık Okan Şimşek esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, "Aleyhime delil olmadığı halde kendimi ispat etmeye çalışıyorum. Benim görevim Dink cinayetine ilişkin edindiğim bilgileri amirim Metin Yıldız'a iletmektir. Bilgiyi aktardığım da açıktır. Cinayetten 6 ay önce Yasin Hayal'in eniştesi Coşkun İğci'den Hrant Dink'e suikast düzenleneceğine dair bilgiyi Temmuz 2006'da şube müdürümüz Yüzbaşı Metin Yıldız'a bildirdim. Cinayeti önleme görevi benim değil. Hiçbir şey yapmayan ve aldığımız istihbaratı cinayetten 1 gün sonra alınmış gibi rapor yazdıran şube müdürüm Metin Yıldız bu davadan beraat etti. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Ayhan savunmasında şunları söyledi:

" Erhan Tuncel, bize Ogün Samast'ın ismini kasten söylemeyerek resim makamları yanıltmıştır. Suç işlemedim, görevimi yerine getirdim. Amirim Ercan Demir süreçte yetkilidir ama o beraat etti. Beraatımı talep ediyorum"

11 Ekim'e ertelendi

Mahkeme, tutukluların tutukluluk hallerinin devamına, bir sonraki duruşmada Muharrem Demirkale ile Yavuz Karakaya'nın esasa karşı savunmasının alınmasına, Ali Öz'ün ev hapsinin devamına ama 3 gün izin alınmasına karar vererek duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

Mütalaada cezalandırılmaları istenmişti

Önceki duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, sanıklar Veysal Şahin, Osman Gülbel, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Mehmet Ayhan, Hasan Durmuşoğlu, Gazi Günay, Ali Öz hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "Anayasa'yı ihlal" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, sanık Bekir Yokuş hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "Anayasa'yı ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis istendi.

Yavuz Karakaya hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis, diğer sanıklar Volkan Şahin, Şükrü Yıldız, Mehmet Ali Özkılınç hakkında, mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat istendi. Sanık Muharrem Demirkale hakkında ise, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Kaynak: ANKA

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